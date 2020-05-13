«Аромат бомбический»: Нетребко предложила приготовить гребешки с сахарным луком

Оперная певица Анна Нетребко предложила повидавшим различные сложности подписчикам приготовить необычные гребешки. 48-летняя исполнительница регулярно балует свою аудиторию нестандартными кулинарными решениями. В этот раз певица предложила последовать ее примеру и побаловать любимых своеобразным морским деликатесом – гребешками святого Якова с гороховым пюре и карамельным луком.

Выяснилось, что, несмотря на звучное название, готовится блюдо достаточно просто.

«Просто чуть поджарьте гребешки на сливочном масле и в отдельной сковороде лук. Что бы он стал сладким — добавьте сироп, сахар или лучше ликер», — раскрыла все карты она.

Результатом своего кулинарного эксперимента Нетребко поделилась на личной странице в Instagram. Украшенные укропом гребешки смотрятся настолько соблазнительно, что даже недавно пообедавшие комментаторы заявили о желании срочно их попробовать.