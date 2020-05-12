Майский рецепт: готовим молодую картошку со сморчками

Телеведущая и гастрономический обозреватель Елена Чекалова поделилась рецептом приготовления ранних грибов. ТАСС опубликовал ее секрет приготовления молодой картошки со сморчками, для которых май и начало июня — самый сезон.

Ингредиенты: 1 кг молодой картошки,

0,5 кг сморчков,

50 г сливочного масла,

70 мл куриного бульона,

50 мл жирных сливок,

2 стебля лука-шалота,

соль, перец, лимонный сок,

зелень для украшения.

Грибы нужно хорошо промыть, чтобы в воде после последней промывки не осталось мути и песка. Нарезаем их, сохраняя красоту шляпок. Пассируем сморчки в сотейнике со столовой ложкой сливочного масла. Затем добавляем соль, куриный бульон и тушим 15 минут.

Потом мелко нарезаем лук-шалот и тоже пассируем его в сотейнике с десертной ложкой масла. Соединяем лук и грибы, солим, перчим и добавляем немного лимонного сока.

Картошку следует промыть с мочалкой, но не чистить, затем сварить в соленой воде. После нужно слить воду, добавить оставшееся сливочное масло и потомить еще пару минут на очень маленьком огне.

Сливки взбиваем со щепоткой соли до мягких пик, а затем вливаем их в подогретый грибной соус, аккуратно помешивая.

В финале выкладываем картошку на тарелки и сверху поливаем ее грибным соусом. Полученное блюдо хорошо смотрится украшенное зеленью.