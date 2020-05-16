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3 идеи для завтрака: что делать, если надоело давиться бутербродами

Не знаете, чем удивить домочадцев? Возможно, наши рецепты скрасят ваше утро.

3 идеи для завтрака: что делать, если надоело давиться бутербродами
Три идеи для завтрака. Фото: globallookpress

Острые индийские блинчики с картошкой

Острые индийские блинчики с картошкой. Фото
Острые индийские блинчики с картошкой. Фото: globallookpress

НАДО (на 6 порций): тесто: 1 ч. ложка зиры · четверть ч. ложки соли · полстручка чили · 3 зубчика чеснока · 3 ст. ложки растительного масла · 1 яйцо · чайная ложка мелко нарезанного имбиря · 125 г муки · 280 мл молока. Начинка: 600 г картофеля · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка кориандра · 1 небольшая луковица · 1 ч. ложка куркумы · соль. Соус: греческий несладкий йогурт · рубленая кинза.

ГОТОВИМ:

  1. Картофель отвариваем и остужаем.
  2. На сухой сковороде прокаливаем зиру и соль до аромата, добавляем масло, рубленые чили и чеснок, мелко нарезанный имбирь, жарим все вместе минуту, перекладываем в миску.
  3. Просеиваем муку в миску, разбиваем яйцо, вливаем половину теплого молока. Перемешиваем, избавляемся от комочков, добавляем оставшееся молоко и 1 ч. ложку масла.
  4. В сковороде разогреваем немного масла, обжариваем в нем кориандр 1 минуту, добавляем мелко нарезанный лук, куркуму, жарим до мягкости.
  5. Добавляем отварную картошку, нарезанную кубиками, перемешиваем и прогреваем.
  6. Жарим блины как обычно.
  7. На каждый блин выкладываем ложку начинки, поливаем чайной ложкой соуса и сворачиваем трубочкой.

Яйцо на облаке

Яйцо на облаке. Фото
Яйцо на облаке. Фото: globallookpress

Каждый день такое готовить не будешь — слишком романтично. Но чтобы поднять настроение заскучавшим в самоизоляции домочадцам, очень даже подходит.

НАДО (на 2 порции): 2 яйца · соль.

ГОТОВИМ:

  1. Отделяем желтки от белков (это просто: переливайте желток из одной половинки скорлупы в другую, стараясь не повредить его об острый край; белок в это время будет постепенно стекать в миску внизу).
  2. Духовку разогреваем до 200 °С.
  3. Солим белки и взбиваем в крепкую пену миксером.
  4. Противень застилаем фольгой, смазываем маслом и выкладываем белки в форме двух кругов с горкой. В середине делаем ямку. Запекаем 4 минуты.
  5. В центр запеченных белков выкладываем по желтку, запекаем еще 2 минуты.
  6. Подаем с поджаренными тостами, украсив петрушкой.

Творожные оладушки

Творожные оладушки. Фото
Творожные оладушки. Фото: globallookpress

Удивительно, но встречаются люди, которые не едят творог. К счастью, такой завтрак понравится даже этим капризулям.

НАДО (на 4 порции): 2 яйца · 50 г сахара · пакетик ванильного сахара · стакан кефира · пакетик разрыхлителя (или половина ч. ложки соды) · 200 г творога · 170 г муки · соль · масло для жарки.

ГОТОВИМ:

  1. Творог протираем через сито или тщательно разминаем вилкой.
  2. Яйца взбиваем с сахаром, добавляем соль, кефир, разрыхлитель, просеянную муку, перемешиваем.
  3. Добавляем творог, взбиваем все вместе. Тесто получается довольно густое.
  4. Сковороду хорошо разогреваем, смазываем маслом, выпекаем оладушки (1 ст. ложка теста на каждый), убавив огонь до тихого.
  5. Подаем с греческим йогуртом или сметаной.

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