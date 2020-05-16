3 идеи для завтрака: что делать, если надоело давиться бутербродами

Острые индийские блинчики с картошкой
НАДО (на 6 порций): тесто: 1 ч. ложка зиры · четверть ч. ложки соли · полстручка чили · 3 зубчика чеснока · 3 ст. ложки растительного масла · 1 яйцо · чайная ложка мелко нарезанного имбиря · 125 г муки · 280 мл молока. Начинка: 600 г картофеля · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка кориандра · 1 небольшая луковица · 1 ч. ложка куркумы · соль. Соус: греческий несладкий йогурт · рубленая кинза.
ГОТОВИМ:
- Картофель отвариваем и остужаем.
- На сухой сковороде прокаливаем зиру и соль до аромата, добавляем масло, рубленые чили и чеснок, мелко нарезанный имбирь, жарим все вместе минуту, перекладываем в миску.
- Просеиваем муку в миску, разбиваем яйцо, вливаем половину теплого молока. Перемешиваем, избавляемся от комочков, добавляем оставшееся молоко и 1 ч. ложку масла.
- В сковороде разогреваем немного масла, обжариваем в нем кориандр 1 минуту, добавляем мелко нарезанный лук, куркуму, жарим до мягкости.
- Добавляем отварную картошку, нарезанную кубиками, перемешиваем и прогреваем.
- Жарим блины как обычно.
- На каждый блин выкладываем ложку начинки, поливаем чайной ложкой соуса и сворачиваем трубочкой.
Яйцо на облаке
Каждый день такое готовить не будешь — слишком романтично. Но чтобы поднять настроение заскучавшим в самоизоляции домочадцам, очень даже подходит.
НАДО (на 2 порции): 2 яйца · соль.
ГОТОВИМ:
- Отделяем желтки от белков (это просто: переливайте желток из одной половинки скорлупы в другую, стараясь не повредить его об острый край; белок в это время будет постепенно стекать в миску внизу).
- Духовку разогреваем до 200 °С.
- Солим белки и взбиваем в крепкую пену миксером.
- Противень застилаем фольгой, смазываем маслом и выкладываем белки в форме двух кругов с горкой. В середине делаем ямку. Запекаем 4 минуты.
- В центр запеченных белков выкладываем по желтку, запекаем еще 2 минуты.
- Подаем с поджаренными тостами, украсив петрушкой.
Творожные оладушки
Удивительно, но встречаются люди, которые не едят творог. К счастью, такой завтрак понравится даже этим капризулям.
НАДО (на 4 порции): 2 яйца · 50 г сахара · пакетик ванильного сахара · стакан кефира · пакетик разрыхлителя (или половина ч. ложки соды) · 200 г творога · 170 г муки · соль · масло для жарки.
ГОТОВИМ:
- Творог протираем через сито или тщательно разминаем вилкой.
- Яйца взбиваем с сахаром, добавляем соль, кефир, разрыхлитель, просеянную муку, перемешиваем.
- Добавляем творог, взбиваем все вместе. Тесто получается довольно густое.
- Сковороду хорошо разогреваем, смазываем маслом, выпекаем оладушки (1 ст. ложка теста на каждый), убавив огонь до тихого.
- Подаем с греческим йогуртом или сметаной.