3 идеи для завтрака: что делать, если надоело давиться бутербродами

Не знаете, чем удивить домочадцев? Возможно, наши рецепты скрасят ваше утро.

Острые индийские блинчики с картошкой

НАДО (на 6 порций): тесто: 1 ч. ложка зиры · четверть ч. ложки соли · полстручка чили · 3 зубчика чеснока · 3 ст. ложки растительного масла · 1 яйцо · чайная ложка мелко нарезанного имбиря · 125 г муки · 280 мл молока. Начинка: 600 г картофеля · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ч. ложка кориандра · 1 небольшая луковица · 1 ч. ложка куркумы · соль. Соус: греческий несладкий йогурт · рубленая кинза.

ГОТОВИМ:

Картофель отвариваем и остужаем. На сухой сковороде прокаливаем зиру и соль до аромата, добавляем масло, рубленые чили и чеснок, мелко нарезанный имбирь, жарим все вместе минуту, перекладываем в миску. Просеиваем муку в миску, разбиваем яйцо, вливаем половину теплого молока. Перемешиваем, избавляемся от комочков, добавляем оставшееся молоко и 1 ч. ложку масла. В сковороде разогреваем немного масла, обжариваем в нем кориандр 1 минуту, добавляем мелко нарезанный лук, куркуму, жарим до мягкости. Добавляем отварную картошку, нарезанную кубиками, перемешиваем и прогреваем. Жарим блины как обычно. На каждый блин выкладываем ложку начинки, поливаем чайной ложкой соуса и сворачиваем трубочкой.

Яйцо на облаке

Каждый день такое готовить не будешь — слишком романтично. Но чтобы поднять настроение заскучавшим в самоизоляции домочадцам, очень даже подходит.

НАДО (на 2 порции): 2 яйца · соль.

ГОТОВИМ:

Отделяем желтки от белков (это просто: переливайте желток из одной половинки скорлупы в другую, стараясь не повредить его об острый край; белок в это время будет постепенно стекать в миску внизу). Духовку разогреваем до 200 °С. Солим белки и взбиваем в крепкую пену миксером. Противень застилаем фольгой, смазываем маслом и выкладываем белки в форме двух кругов с горкой. В середине делаем ямку. Запекаем 4 минуты. В центр запеченных белков выкладываем по желтку, запекаем еще 2 минуты. Подаем с поджаренными тостами, украсив петрушкой.

Творожные оладушки

Удивительно, но встречаются люди, которые не едят творог. К счастью, такой завтрак понравится даже этим капризулям.

НАДО (на 4 порции): 2 яйца · 50 г сахара · пакетик ванильного сахара · стакан кефира · пакетик разрыхлителя (или половина ч. ложки соды) · 200 г творога · 170 г муки · соль · масло для жарки.

ГОТОВИМ: