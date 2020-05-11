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Как очаровать принца: готовим банановый хлеб с шоколадом по рецепту Меган Маркл

Это блюдо очень нравится супругу актрисы.

Как очаровать принца: готовим банановый хлеб с шоколадом по рецепту Меган Маркл
Когда хлеб не просто вприкуску. Фото: Global Look Press

Американская актриса, ставшая английской герцогиней, Меган Маркл до своей второй свадьбы была известна еще и как автор собственного блога, где звезда делилась секретами красоты и вкусными рецептами. Артистка была мастерицей на кухне, и даже статусное бракосочетание, конечно же, не изменило этого факта.

Например, в 2018 году принц Гарри и его жена посетили губернатора Сиднея в Австралии. И там Меган вызвалась приготовить для принимающей стороны и своего супруга банановый хлеб по своему рецепту. Как передает издание Marie Claire, блюдо получилось настолько удачным, что все присутствующие расправились с ним за пару минут, а принц отметил, что это было самое вкусное, что он когда-либо ел в своей жизни.

Издание публикует рецепт, которым тогда поделилась с присутствующими госпожа Маркл.

Ингредиенты:

  • 2 банана,
  • 150 г муки,
  • 150 г сливочного масла,
  • 2 куриных яйца,
  • 100 г сахарной пудры,
  • 1 чайная ложка разрыхлителя,
  • 70 г имбиря,
  • 50 г шоколадной крошки.

Масло и сахарную пудру нужно взбить до однородной массы, затем добавить в нее яйца, постепенно всыпать муку и перемешать. Бананы разминаем до состояния пюре, натираем имбирь и отправляем эти два ингредиента в тесто, добавив разрыхлитель и шоколадную крошку.

Духовку нужно разогреть до 180 градусов и выпекать тесто около 30 минут. Готовый хлеб можно посыпать остатками сахарной пудры. Презентуя гостям это сладкое блюдо, добавляйте слова «которое покорило принца».

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