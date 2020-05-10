«Вкусно от одного вида»: певица Зара показала, как правильно приготовить шашлык

Певица продолжает удивлять поклонников своими кулинарными способностями. В этот раз Зара решила приготовить шашлык и рассказала в своем Instagram простой и вкусный рецепт мясного блюда.

«Совсем недавно мы отметили юбилей Данечки и по его просьбе вместе приготовили любимый шашлык из куриных крылышек. Делимся с Вами нашим домашним рецептом», — написала Зара. View this post on Instagram A post shared by ZARA (@zara_music) on May 10, 2020 at 12:36am PDT

Певица написала подробный рецепт для поклонников, которым очень нравятся рецепты звезды.

Ингредиенты: Куриные крылышки

Репчатый лук

Лимон

Растительное масло

Приправы:

Хмели сунели

Куркума

Чёрный перец

Красный перец

Сушеный базилик

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Зара отметила, что сейчас когда нет возможности выйти в магазин, она заказывает продукты домой. По мнению певицы это стало привычкой, которая останется в ее семье и после снятия режима самоизоляции. Поклонники поблагодарили Зару за рецепт и выразили мнение, что скоро жизнь вернется в прежнее русло.