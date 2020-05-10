«Вкусно от одного вида»: певица Зара показала, как правильно приготовить шашлык

Певица продолжает удивлять поклонников своими кулинарными способностями. В этот раз Зара решила приготовить шашлык и рассказала в своем Instagram простой и вкусный рецепт мясного блюда.
«Совсем недавно мы отметили юбилей Данечки и по его просьбе вместе приготовили любимый шашлык из куриных крылышек. Делимся с Вами нашим домашним рецептом», — написала Зара.
Певица написала подробный рецепт для поклонников, которым очень нравятся рецепты звезды.
Ингредиенты:
Куриные крылышки
Репчатый лук
Лимон
Растительное масло
Приправы:
Хмели сунели
Куркума
Чёрный перец
Красный перец
Сушеный базилик
Соль
Зара отметила, что сейчас когда нет возможности выйти в магазин, она заказывает продукты домой. По мнению певицы это стало привычкой, которая останется в ее семье и после снятия режима самоизоляции. Поклонники поблагодарили Зару за рецепт и выразили мнение, что скоро жизнь вернется в прежнее русло.
«Вкусно от одного вида», «Видно ,что вы Зарочка кавказская женщина и кулинария у вас в крови», «Обожаю Ваши рецепты и то, как Вы и дети готовите», — написали подписчики.