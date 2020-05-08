Рецепты полевой кухни: как приготовить «Тыловую» солянку

Накануне праздника 9 Мая в Сети стало появляться все больше рецептов полевой кухни — тех самых блюд, которыми питались солдаты Великой Отечественной. На первом месте, конечно же, перловка с тушенкой, но попадаются и более изысканные варианты. Женский журнал «Домашний очаг», например, опубликовал способ приготовления солянки суп, которая была лучшим из супов, что могли себе позволить бойцы в те суровые времена.

Ингредиенты: 1 кг капусты — квашеной и очищенной в равных долях; 500 г картошки, нарезанной ломтиками; 2-3 луковицы, нашинкованные; 2 лавровых листа, вода, постное масло; соль и перец по вкусу.

В чугунок или в кастрюлю необходимо уложить капусту и картошку, затем залить их водой, чтобы она покрывала эту смесь. Ставим тушиться на огонь, а пока жарим лук на постном масле.

За 5 минут до готовности картошки, засыпаем в кастрюлю поджаренный лук, лавр и соль с перцем. После того, как сняли с огня, посуду стоит накрыть полотенцем и дать супу настояться еще 30 минут.