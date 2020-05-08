«Рецепт не прост»: Нетребко побаловала Эйвазова борщом с кислой капустой и сметаной

В качестве первого блюда к обеду 48-летняя Анна Нетребко сварила борщ с кислой капустой. На личной страничке в Instagram оперная дива поделилась собственным рецептом, подметив, что поклонники не раз спрашивали ее о том, как она варит супы для мужа. Сама артистка уточнила, что любит проводить время на кухне, отдавая предпочтение домашней еде. Ко всему прочему, знаменитости нравится совершенствовать кулинарное мастерство, экспериментируя с рецептами из поваренной книги. Некоторые советы Анна подсматривает в микроблогах.

«Рецепт не прост, но можно его облегчить», — отметила певица, говоря о том, как именно она варит борщ из кислой капусты.

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В качестве обязательного ингредиента Нетребко использует говядину на кости. При этом возлюбленная Юсифа Эйвазова советует подписчицам сливать первый бульон и варить суп только на втором бульоне. В кипящую воду Анна добавляет целый лук, соль и специи по вкусу. Блюдо томится на плите около двух часов. Тем временем, в отдельной кастрюле певица отваривает фасоль.

«Из бульона достаем кость и отделяем от нее мясо, которое бросаем обратно в кастрюлю», — уточнила Анна.

На отдельной сковородке знаменитость тушит кислую капусту, на это уходит порядка двадцати минут. После чего в бульон добавляется готовая фасоль, сырая картошка, морковь и корень сельдерея. Отдельное внимание Нетребко уделила поджарке. Сначала Анна чуть поджаривает лук, добавив немного болгарского перца, туда же идет морковь и свекла. Первое блюдо можно приправить свежими томатами.