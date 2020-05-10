«Карантинная» еда звезд: макароны Нетребко, пирожки Брухуновой и творожный пирог Пеговой

Находясь в изоляции, мы чем только не занимались: читали книги, пели, танцевали, смотрели фильмы, участвовали в спортивных марафонах, но и покушать не забывали. А где найти самые лучшие рецепты? Конечно, у наших звезд!
Портал Teleprogramma.pro заинтересовался кулинарными способностями российских артистов. Мы не только нашли самые интересные рецепты, но и попросили нашего контент-директора (и известную кулинарку по призванию) Светлану Морозову дать свой комментарий и совет.
Татьяна Брухунова: приготовила пирожки по бабушкиному рецепту
Татьяна отметила, что ее подписчики — любители сдобного, и часто просят звезду опубликовать рецепт какого-нибудь блюда.
Брухунова решила, что пирожки самое подходящее угощение на карантине. Тут и попался старинный рецепт бабушки. Когда еще можно позволить себе мучное, как ни на этих затяжных каникулах?
Жена Евгения Петросяна готовит пирожки на кефире с добавлением дрожжей и сливочного масла.
Примечание от Светланы Морозовой:
Тесто на кефире можно приготовить и без дрожжей, если они кому-то кажутся вредными. В моей семье любимый рецепт пирожков как раз такой – его и делать быстрее. А в теплые дни мы часто делаем их с фасолевой начинкой.
Вам потребуется:
- 05, л. кефира или другого кисломолочного напитка
- 2 шт. яиц
- 2 ст.л. сахара
- 0,5 ч.л. соли
- 100 гр. размягченного топленого масла
- 1 пакетик разрыхлителя
- 0,5 кг муки высшего сорта.
Для начинки:
- 2 банки консервированной фасоли
- 1 луковица
- 1 пучок разных пряных трав: петрушка, кинза, базилик
- 2 дольки чеснока
- соль и перец по вкусу
- масло растительное для жарки
Приготовление:
В глубокой миске соединить мягкое масло, соль и сахар. Растереть, добавить яйца и еще раз растереть. Понемногу добавлять кефир, муку и разрыхлитель и вымешивать. Тесто должно быть пластичным и не прилипать к рукам.
Фасоль помыть холодной водой и растереть блендером или потолочь. Лук обжарить на растительном масле. Мелко порезать зелень и чеснок. Соединить все, посолить и поперчить.
Разделить тесто на порционные кусочки, выложить начинку на каждый, сформировать пирожки. Жарить на растительном масле. Подавать теплыми.
Ирина Пегова: приготовила творожный пирог
Ирина Пегова приготовила на карантине домашний творожный пирог. Понятное дело почему с творогом а не с повидлом или картошкой, ведь артист должен держать себя в форме. Пока Ирина прицеливалась, чтобы сфотографировать кулинарное творение, кто-то из домашних успел схватить кусочек аппетитного пирога.
Вам понадобится:
- 250 гр. масла сливочного
- Разрыхлитель
- 1,5 стакана муки
- 1/2 стакана сахара
- Для начинки начинки:
- 1/2 стакана сахара
- 1 пачка ванилина
- 4 яйца
- 1/2 кг творога
Примечание от Светланы Морозовой:
Творог в тесте бывает капризным. Идеально, если он хорошо отжатый и с максимальной долей жирности 5-9%. Но что делать, если творог слишком водянистый? Добавьте в выпечку немного крахмала – примерно 1 ст.л. на 0,5 кг творога. Крахмал заберет нужную влагу и даст пирогу рассыпчатость. На вкусе он не сказывается.
Анна Нетребко: любит итальянскую пасту
«Люблю я макороны, а кто же их не любит». Анна Нетребко в числе любителей итальянских блюд. Оперная певица отмечает, что в приготовлении пасты самое главное — это соус. Не можем не согласиться. Мы подготовили для вас рецепт самого вкусного томатного соуса.
Примечание от Светланы Морозовой
Томатный соус к спагетти действительно – классика. Но можно соединить итальянские традиции с кавказскими. Получится не хуже, попробуйте!
Домашний соус «Сацебели»:
- 300 гр. свежих протертых через сито помидоров
- 3 ст.л. томатной пасты
- по 1 пучку кинзы, петрушки, зеленого базилика
- 1 головка чеснока
- 1 свежий горький перец
- соль по вкусу
Приготовление:
Пряные травы и перец пробить через блендер вместе с очищенными дольками чеснока. Соединить с томатным пюре и пастой, посолить. Дать настояться 1-2 часа.
Яна Рудковская: научила сына готовить пиццу
Рудковская уже прославилась своими диетами и кажется, что продюсер только кефиром и питается. Но нет! Иногда в Instagram звезды появляются и сытные, сложные блюда. Яна отмечает, что от такого лакомства она не в силах отказаться, особенно когда его приготовил твой собственный ребенок.
Примечание от Светланы Морозовой:
Из всех вариантов пиццы мне больше всех нравится самая простая – неаполитанская. Она же самая сложная. Противоречия тут нет. Делать неаполитанскую пиццу нетрудно, а вот найти правильные продукты – задача для супергероев.
Дело в том, что истинная pizza Napoletano готовится из:
— муки тонкого помола, которую называют «00». У нее высокое содержание белка — 12, т.н. «силы муки»
— в соус идут только и исключительно помидоры сорта «сан-марцано». Эти сливовидные томаты обладают особенным кисло-сладким вкусом
— свежего сыра fior di latte или fior di bufala – коровьего или буйволиного молока.
Приготовление:
Ну, а сам рецепт прост. Смешать 0,8 гр. живых дрожжей, 250 мл. воды, 14 гр. соли и 425 гр. муки. Соль размешайте в воде, добавьте треть муки, затем рукой разомните и добавьте дрожжи. Постоянно перемешивая тесто, добавьте оставшуюся муку. Главное – правильно вымесить тесто руками. Готовое тесто не липнет к ладоням.
Затем дайте тесту подняться в течение 2 часов под пленкой. Затем сформируйте 4 шарика и отправьте их в контейнере в холодильник на 12-24 часа. За 20 минут до выпечки достаньте тесто и сделайте круг для пиццы.
А дальше кладите на нее все, что укажет рецепт или душа!
Тина Канделаки: соблюдает фигуру и ест сморреброды
Всем известно, что Тина Канделаки следит за фигурой. Телеведущая активно занимается спортом и считает каждую калорию. Мы подсмотрели чем питается Тина по утрам и обнаружили, что и на карантине звезда не позволяет себе расслабиться. Так же Канделаки отмечает доступность своих блюд.
Вам понадобится:
- 1 — авокадо
- 200 гр. — томатов
- 50 гр. — китайской капусты
- 50 гр. — лосося, можно заменить на кету
- 4 ломтика ржаного хлеба
Приготовление:
Поджарьте тосты, сделайте «подушку» из капусты. На тосты кладем капусту и семгу. Режем томаты. Режем авокадо слайсами и сервируем.