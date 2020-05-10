«Карантинная» еда звезд: макароны Нетребко, пирожки Брухуновой и творожный пирог Пеговой

Портал Teleprogramma.pro долго наблюдал за звездами и теперь готов рассказать, кто и чем балует себя на карантине дома.

Находясь в изоляции, мы чем только не занимались: читали книги, пели, танцевали, смотрели фильмы, участвовали в спортивных марафонах, но и покушать не забывали. А где найти самые лучшие рецепты? Конечно, у наших звезд!

Портал Teleprogramma.pro заинтересовался кулинарными способностями российских артистов. Мы не только нашли самые интересные рецепты, но и попросили нашего контент-директора (и известную кулинарку по призванию) Светлану Морозову дать свой комментарий и совет.

Татьяна Брухунова: приготовила пирожки по бабушкиному рецепту

Татьяна отметила, что ее подписчики — любители сдобного, и часто просят звезду опубликовать рецепт какого-нибудь блюда.

Брухунова решила, что пирожки самое подходящее угощение на карантине. Тут и попался старинный рецепт бабушки. Когда еще можно позволить себе мучное, как ни на этих затяжных каникулах?

Жена Евгения Петросяна готовит пирожки на кефире с добавлением дрожжей и сливочного масла.

Примечание от Светланы Морозовой:

Тесто на кефире можно приготовить и без дрожжей, если они кому-то кажутся вредными. В моей семье любимый рецепт пирожков как раз такой – его и делать быстрее. А в теплые дни мы часто делаем их с фасолевой начинкой.

Вам потребуется:

05, л. кефира или другого кисломолочного напитка

2 шт. яиц

2 ст.л. сахара

0,5 ч.л. соли

100 гр. размягченного топленого масла

1 пакетик разрыхлителя

0,5 кг муки высшего сорта.

Для начинки:

2 банки консервированной фасоли

1 луковица

1 пучок разных пряных трав: петрушка, кинза, базилик

2 дольки чеснока

соль и перец по вкусу

масло растительное для жарки

Приготовление:

В глубокой миске соединить мягкое масло, соль и сахар. Растереть, добавить яйца и еще раз растереть. Понемногу добавлять кефир, муку и разрыхлитель и вымешивать. Тесто должно быть пластичным и не прилипать к рукам.

Фасоль помыть холодной водой и растереть блендером или потолочь. Лук обжарить на растительном масле. Мелко порезать зелень и чеснок. Соединить все, посолить и поперчить.

Разделить тесто на порционные кусочки, выложить начинку на каждый, сформировать пирожки. Жарить на растительном масле. Подавать теплыми.

Ирина Пегова: приготовила творожный пирог

Ирина Пегова приготовила на карантине домашний творожный пирог. Понятное дело почему с творогом а не с повидлом или картошкой, ведь артист должен держать себя в форме. Пока Ирина прицеливалась, чтобы сфотографировать кулинарное творение, кто-то из домашних успел схватить кусочек аппетитного пирога.

Вам понадобится:

250 гр. масла сливочного

Разрыхлитель

1,5 стакана муки

1/2 стакана сахара

Для начинки начинки:

1/2 стакана сахара

1 пачка ванилина

4 яйца

1/2 кг творога

Примечание от Светланы Морозовой:

Творог в тесте бывает капризным. Идеально, если он хорошо отжатый и с максимальной долей жирности 5-9%. Но что делать, если творог слишком водянистый? Добавьте в выпечку немного крахмала – примерно 1 ст.л. на 0,5 кг творога. Крахмал заберет нужную влагу и даст пирогу рассыпчатость. На вкусе он не сказывается.

Анна Нетребко: любит итальянскую пасту

«Люблю я макороны, а кто же их не любит». Анна Нетребко в числе любителей итальянских блюд. Оперная певица отмечает, что в приготовлении пасты самое главное — это соус. Не можем не согласиться. Мы подготовили для вас рецепт самого вкусного томатного соуса.

Примечание от Светланы Морозовой

Томатный соус к спагетти действительно – классика. Но можно соединить итальянские традиции с кавказскими. Получится не хуже, попробуйте!

Домашний соус «Сацебели»:

300 гр. свежих протертых через сито помидоров

3 ст.л. томатной пасты

по 1 пучку кинзы, петрушки, зеленого базилика

1 головка чеснока

1 свежий горький перец

соль по вкусу

Приготовление:

Пряные травы и перец пробить через блендер вместе с очищенными дольками чеснока. Соединить с томатным пюре и пастой, посолить. Дать настояться 1-2 часа.

Яна Рудковская: научила сына готовить пиццу

Рудковская уже прославилась своими диетами и кажется, что продюсер только кефиром и питается. Но нет! Иногда в Instagram звезды появляются и сытные, сложные блюда. Яна отмечает, что от такого лакомства она не в силах отказаться, особенно когда его приготовил твой собственный ребенок.

Примечание от Светланы Морозовой:

Из всех вариантов пиццы мне больше всех нравится самая простая – неаполитанская. Она же самая сложная. Противоречия тут нет. Делать неаполитанскую пиццу нетрудно, а вот найти правильные продукты – задача для супергероев.

Дело в том, что истинная pizza Napoletano готовится из:

— муки тонкого помола, которую называют «00». У нее высокое содержание белка — 12, т.н. «силы муки»

— в соус идут только и исключительно помидоры сорта «сан-марцано». Эти сливовидные томаты обладают особенным кисло-сладким вкусом

— свежего сыра fior di latte или fior di bufala – коровьего или буйволиного молока.

Приготовление:

Ну, а сам рецепт прост. Смешать 0,8 гр. живых дрожжей, 250 мл. воды, 14 гр. соли и 425 гр. муки. Соль размешайте в воде, добавьте треть муки, затем рукой разомните и добавьте дрожжи. Постоянно перемешивая тесто, добавьте оставшуюся муку. Главное – правильно вымесить тесто руками. Готовое тесто не липнет к ладоням.

Затем дайте тесту подняться в течение 2 часов под пленкой. Затем сформируйте 4 шарика и отправьте их в контейнере в холодильник на 12-24 часа. За 20 минут до выпечки достаньте тесто и сделайте круг для пиццы.

А дальше кладите на нее все, что укажет рецепт или душа!

Тина Канделаки: соблюдает фигуру и ест сморреброды

Всем известно, что Тина Канделаки следит за фигурой. Телеведущая активно занимается спортом и считает каждую калорию. Мы подсмотрели чем питается Тина по утрам и обнаружили, что и на карантине звезда не позволяет себе расслабиться. Так же Канделаки отмечает доступность своих блюд.

Вам понадобится:

1 — авокадо

200 гр. — томатов

50 гр. — китайской капусты

50 гр. — лосося, можно заменить на кету

4 ломтика ржаного хлеба

Приготовление:

Поджарьте тосты, сделайте «подушку» из капусты. На тосты кладем капусту и семгу. Режем томаты. Режем авокадо слайсами и сервируем.