«Очень быстро!»: Согдиана поделилась простым рецептом вкусного пирога к чаю

Певица Согдиана обнародовала в Сети рецепт вкусного пирога к чаю, который может освоить даже начинающая хозяйка. Она сама дала ему романтическое название — «Инь-ян».
Итак, нужно взять 3 яйца и взбить, добавить 1 стакан сахара и тоже хорошенько поработать венчиком (не миксером). Добавить 1 стакан молока, 0,5 столовой ложки растительного масла, 1,5 стакана муки, разрыхлитель 10 гр, ванилин по вкусу. Все перемешать.
2 столовые ложки какао-порошка смешать с 2-3 столовыми ложками воды. Разделить всю смесь на 2 части, в одну добавить какао, перемешать.
В противень, смазанный маслом, поставить стакан в серединку и одновременно из двух чаш (со светлой смесью и с темной) вылить тесто.
«Если хочется, можно их слегка перемешать, чтобы получились разводы. Мне хотелось четких границ, поэтому я оставила так», — уточнила Согдиана.
Далее противень нужно отправить в духовку (180 градусов) на 30-35 мин.
«Это очень быстро! Один из самых простых рецептов. P.S. Чтобы осталось больше времени друг на друга…» — прокомментировала звезда.