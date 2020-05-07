«Очень быстро!»: Согдиана поделилась простым рецептом вкусного пирога к чаю

Певица Согдиана обнародовала в Сети рецепт вкусного пирога к чаю, который может освоить даже начинающая хозяйка. Она сама дала ему романтическое название — «Инь-ян».

Итак, нужно взять 3 яйца и взбить, добавить 1 стакан сахара и тоже хорошенько поработать венчиком (не миксером). Добавить 1 стакан молока, 0,5 столовой ложки растительного масла, 1,5 стакана муки, разрыхлитель 10 гр, ванилин по вкусу. Все перемешать.

2 столовые ложки какао-порошка смешать с 2-3 столовыми ложками воды. Разделить всю смесь на 2 части, в одну добавить какао, перемешать.

В противень, смазанный маслом, поставить стакан в серединку и одновременно из двух чаш (со светлой смесью и с темной) вылить тесто.

«Если хочется, можно их слегка перемешать, чтобы получились разводы. Мне хотелось четких границ, поэтому я оставила так», — уточнила Согдиана.

Далее противень нужно отправить в духовку (180 градусов) на 30-35 мин.