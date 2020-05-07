«Секретный семейный рецепт»: Илана Юрьева научила готовить вкусный лагман с редькой

Актриса телевизионного шоу на СТС «Уральские пельмени» Илана Юрьева сказала, что ее просто атаковали просьбами поделиться рецептом папиного лагмана. Что она и сделала в личном блоге.

Ингредиенты, которые необходимы для блюда: Говядина – 1 кг Редька зеленая – 0,7 кг Лук репчатый — 3 головки Перец болгарский — 3- 4 шт. Перец острый — 1 шт. ⠀ Чеснок – 5-7 долек Зира – 2-3 чайных ложки.⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀

Мясо порезать кубиками (если есть косточка, оставить – будет вкуснее бульон), пережарить вместе с луком. Посолить, поперчить по вкусу.

Затем добавить редьку, предварительно порезанную соломкой, тоже хорошо прожарить. Далее заложить измельченный острый перец и чеснок, пережарить.

Туда же отправить перец болгарский, порезанный как редька. Посыпать сверху зирой, еще вместе пережарить и залить горячей водой, посолить по вкусу и варить до готовности.

«Я обычно добавляю еще кубиками нарезанный картофель 6-7 штук средней величины за 20 минут до готовности», — сказала Илана.

По словам артистки, картошка оттеняет вкус блюда. Иногда вместо редьки она кладет в лагман свежие огурцы. Лапшу она варит отдельно и в конце смешивает игредиенты.