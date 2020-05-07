«Секретный семейный рецепт»: Илана Юрьева научила готовить вкусный лагман с редькой

Актриса телевизионного шоу на СТС «Уральские пельмени» Илана Юрьева сказала, что ее просто атаковали просьбами поделиться рецептом папиного лагмана. Что она и сделала в личном блоге.
Ингредиенты, которые необходимы для блюда:
Говядина – 1 кг
Редька зеленая – 0,7 кг
Лук репчатый — 3 головки
Перец болгарский — 3- 4 шт.
Перец острый — 1 шт. ⠀
Чеснок – 5-7 долек
Зира – 2-3 чайных ложки.⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
Мясо порезать кубиками (если есть косточка, оставить – будет вкуснее бульон), пережарить вместе с луком. Посолить, поперчить по вкусу.
Затем добавить редьку, предварительно порезанную соломкой, тоже хорошо прожарить. Далее заложить измельченный острый перец и чеснок, пережарить.
Туда же отправить перец болгарский, порезанный как редька. Посыпать сверху зирой, еще вместе пережарить и залить горячей водой, посолить по вкусу и варить до готовности.
«Я обычно добавляю еще кубиками нарезанный картофель 6-7 штук средней величины за 20 минут до готовности», — сказала Илана.
По словам артистки, картошка оттеняет вкус блюда. Иногда вместо редьки она кладет в лагман свежие огурцы. Лапшу она варит отдельно и в конце смешивает игредиенты.
«Это секретный семейный рецепт. Если что, то я вам ничего не говорила, всем тссс», — заявила Юрьева.