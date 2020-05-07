«Блюдо гениальное!»: Канделаки дала рецепт легкого омлета с творогом

Тина Канделаки поделилась со своими подписчиками простым рецептом омлета с творогом, который она рекомендовала готовить для вечерних свиданий.

больше по теме Анна Ковальчук обнародовала кадры с сыном от миллионера Добрыня недавно отметил свой день рождения.

«На романтическом ужине негласные правила говорят о том, что принято не есть. Меня всегда волновало, какие блюда есть можно — и чтобы при этом не выглядеть объевшейся свинкой. С развитием своих кулинарных навыков я нашла такое блюдо и с удовольствием с вами делюсь им. Блюдо гениальное!» — сказала она.

По словам Тины, оно очень легкое и не создает ощущения тяжести в животе, что очень важно для романтических встреч. Правда на этот случай она посоветовала не класть в него чеснок.

Для приготовления омлета вам понадобятся ингредиенты: Яйцо — 4 шт. (белок от 3-х яиц и один желток) Шпинат — 30 г Петрушка — 30 г Йогурт — 6 г Творог — 80 г Чеснок — 1 зубчик Соль, перец — по вкусу

Смесь из белков и желтка посолить, поперчить, взбить при помощи блендера. Вылить состав на горячую сковородку. Как поджарится с одной стороны – перевернуть. Нарезать зелень, измельчить пол зубчика чеснока. Смешать с творогом и йогуртом, выложить поверх омлета и аккуратно завернуть. Получившийся рулет нарезать дольками.