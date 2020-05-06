«Три поросенка»: Маша Малиновская читает «причесанную» Михалковым сказку
«Сказки на ночь»
«Три поросенка»
Жанна Бадоева: «У меня перехватывало дыхание! Я больше не увижу Италию такой!»
Жанна Бадоева
Звездный гость

Проверено звездой: Гузеева дала рецепт аппетитных ленивых мантов с тыквой

Ведущая «Давай поженимся!» готовит их с детства.

Проверено звездой: Гузеева дала рецепт аппетитных ленивых мантов с тыквой
Лариса Гузеева. Фото Global look press.

Лариса Гузеева научила своих подписчиков готовить ленивые манты с тыквой. «Я выросла на Урале, поэтому мы многое позаимствовали у татар и казахов», — объяснила она свой выбор в личном блоге.

В говяжий фарш положить лук, тыкву (сырую, прокрученную в мясорубке), зиру, крупную соль, черный перец, можно добавить немного мускатного ореха.

Тесто приготовить из муки, соли, очень горячей воды.

«Замешивайте до тех пор, пока руки не начнут выпадать из плеч. Очень долго. Оно должно стать эластичным», — прокомментировала телеведущая.

Манты. Фото
Манты. Фото https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Далее отрезать небольшой кусочек теста и раскатать его в тоненькую лепешку практически толщиной с бумагу. Выложить «змеей» начинку и скатать в рулет. Переложить его в пароварку. Готовое блюдо перенести на тарелку и разложить по нему кусочки сливочного масла.

Манты. Фото
Манты. Фото https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Тэги

вкусные рецепты от звездКулинарные рецептыЛариса ГузееваЛариса Гузеева последние новостиЛариса Гузеева фотоНовости googleрецепт
Loading...