Проверено звездой: Гузеева дала рецепт аппетитных ленивых мантов с тыквой

Лариса Гузеева научила своих подписчиков готовить ленивые манты с тыквой. «Я выросла на Урале, поэтому мы многое позаимствовали у татар и казахов», — объяснила она свой выбор в личном блоге.

В говяжий фарш положить лук, тыкву (сырую, прокрученную в мясорубке), зиру, крупную соль, черный перец, можно добавить немного мускатного ореха.

Тесто приготовить из муки, соли, очень горячей воды.

«Замешивайте до тех пор, пока руки не начнут выпадать из плеч. Очень долго. Оно должно стать эластичным», — прокомментировала телеведущая.

Далее отрезать небольшой кусочек теста и раскатать его в тоненькую лепешку практически толщиной с бумагу. Выложить «змеей» начинку и скатать в рулет. Переложить его в пароварку. Готовое блюдо перенести на тарелку и разложить по нему кусочки сливочного масла.