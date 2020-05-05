Рецепты Disney: учимся готовить пудинг из мультфильма «Красавица и чудовище»

Продолжаем делиться сказочными рецептами от студии Disney. На сайте Disney Family опубликован способ приготовления пудинга из мультфильма «Красавица и чудовище». Таким десертом главную героиню пытались накормить обитатели заколдованного замка.

Ингредиенты: 1,5 стакана холодного цельного молока,

100 г смеси для ванильного пудинга,

15 шоколадных печенье-сэндвичей,

1 стакан взбитых сливок,

3 столовые ложки смеси для шоколадного пудинга,

сахарные печенья с волнистыми краями (по количеству порций).

Наливаем молоко в большую миску, добавляем смесь для ванильного пудинга и взбиваем в течение 2 минут до однородной, слегка густой массы. Далее ее нужно поставить в холодильник на 1–2 часа до затвердевания.

Затем нужно размельчить шоколадное печенье в кухонном комбайне и смешать его с шоколадной смесью для пудинга. Добавляем это в начальную массу и перемешиваем до однородного «серого вещества». Затем добавляем взбитые сливки и смесь для шоколадного пудинга и снова хорошенько перемешиваем.

больше по теме Диснейленд поделился рецептом «волшебного» бананового тоста Сладкий завтрак содержит шоколад и арахисовое масло.

Получившуюся массу еще час остужаем в холодильнике. Затем с помощью кондитерского мешочка красиво выкладываем ее на сахарное печенье и сверху можно еще посыпать сахаром.