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Рецепты Disney: учимся готовить пудинг из мультфильма «Красавица и чудовище»

Сладкий десерт добавит частичку сказки в серые будни.

Рецепты Disney: учимся готовить пудинг из мультфильма «Красавица и чудовище»
Как должен выглядеть результат готовки. Фото: стоп-кадр из видео YouTube-канала Disney Eats.

Продолжаем делиться сказочными рецептами от студии Disney. На сайте Disney Family опубликован способ приготовления пудинга из мультфильма «Красавица и чудовище». Таким десертом главную героиню пытались накормить обитатели заколдованного замка.

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана холодного цельного молока,
  • 100 г смеси для ванильного пудинга,
  • 15 шоколадных печенье-сэндвичей,
  • 1 стакан взбитых сливок,
  • 3 столовые ложки смеси для шоколадного пудинга,
  • сахарные печенья с волнистыми краями (по количеству порций).

Наливаем молоко в большую миску, добавляем смесь для ванильного пудинга и взбиваем в течение 2 минут до однородной, слегка густой массы. Далее ее нужно поставить в холодильник на 1–2 часа до затвердевания.

Затем нужно размельчить шоколадное печенье в кухонном комбайне и смешать его с шоколадной смесью для пудинга. Добавляем это в начальную массу и перемешиваем до однородного «серого вещества». Затем добавляем взбитые сливки и смесь для шоколадного пудинга и снова хорошенько перемешиваем.

Получившуюся массу еще час остужаем в холодильнике. Затем с помощью кондитерского мешочка красиво выкладываем ее на сахарное печенье и сверху можно еще посыпать сахаром.

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