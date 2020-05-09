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Салат из одуванчиков с арахисом и другие блюда из нежных майских дикоросов

Лето наступает, а значит, пора есть витамины.

Салат из одуванчиков с арахисом и другие блюда из нежных майских дикоросов
Блюда из весенней зелени. Фото: Shutterstock

Табуле с булгуром и мятой

Табуле с булгуром и мятой. Фото
Табуле с булгуром и мятой. Фото: Shutterstock

Если чего-то радостно-весеннего на обед хочется, но решиться на употребление крапивы, одуванчиков и тем более сныти вам сложно, приготовьте этот довольно сытный и очень ароматный ливанский салат, где много более привычной зелени. Возможно, она как раз подоспела в вашем огороде.

НАДО (на 2 порции): 3/4 стакана булгура · хорошая горсть помидорок черри (или 2 обычных томата) · пучок петрушки · пучок чуть поменьше — мяты · несколько перьев зеленого лука · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. Отвариваем булгур по инструкции на упаковке, даем остыть.
  2. Зелень моем, сушим, довольно мелко шинкуем.
  3. Черри режем на четвертинки (большие томаты режем мелко).
  4. Смешиваем в миске зелень и томаты, добавляем остывший булгур, перемешиваем и добавляем лимонный сок.
  5. Добавляем масло, соль-перец, перемешиваем.
  6. Подаем, украсив листиком мяты, долькой лимона и двумя половинками черри (или ломтиком томата).

Салат из одуванчиков с арахисом

Салат из одуванчиков с арахисом. Фото
Салат из одуванчиков с арахисом. Фото: Shutterstock

Летом одуванчики наберут силу, листья станут грубыми и горькими. А сейчас в них лишь пикантная горчинка.

НАДО (на 2 порции): среднего размера пучок одуванчиков (граммов 50 — 70) · столько же свежего шпината · несколько перьев зеленого лука · горсть несоленого арахиса · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ч. ложка яблочного уксуса · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

  1. В половине литра чистой холодной воды растворяем чайную ложку соли и погружаем туда промытые листья одуванчика на полчаса. Это избавит их от горечи.
  2. Если арахис нежареный, подсушиваем его около 3 минут на сухой горячей сковороде.
  3. Листья одуванчика обсушиваем бумажным полотенцем, произвольно нарезаем.
  4. Шинкуем лук, режем или рвем руками шпинат.
  5. Смешиваем все зеленые ингредиенты, затем добавляем все остальное. Перемешиваем.

Киш с крапивой и сыром

Киш с крапивой и сыром. Фото
Киш с крапивой и сыром. Фото: Shutterstock

В пищу употребляют верхушки молодой крапивы. Удобно срезать их ножницами.

НАДО (на 4 порции): 15 — 20 побегов крапивы · 100 г сливочного масла · 100 г рассольного сыра + 50 г любого твердого · стакан муки · полстакана сливок · 2 яйца.

ГОТОВИМ:

  1. Крапиву промываем холодной водой, сушим бумажным полотенцем.
  2. Масло натираем на терке или мелко рубим, добавляем муку и желток одного яйца, перетираем смесь пальцами до состояния крошки.
  3. Добавляем ложку холодной воды и и формируем из теста шар.
  4. Раскатываем тесто по размеру формы (18 — 20 см). Укладываем в форму, формируя бортики, и отправляем в морозильник слегка остыть.
  5. Для начинки натираем сыр, добавляем яйцо и белок от первого яйца, нарезанную крапиву и сливки. Не солим (соли достаточно в сыре). Перемешиваем.
  6. Достаем из морозильника теста, выкладываем начинку, разравниваем.
  7. Выпекаем в духовке при температуре 180 °С 35 — 40 минут.
  8. Киш можно подавать и в горячем, и в холодном виде.

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