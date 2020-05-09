Салат из одуванчиков с арахисом и другие блюда из нежных майских дикоросов

Лето наступает, а значит, пора есть витамины.

Табуле с булгуром и мятой

Если чего-то радостно-весеннего на обед хочется, но решиться на употребление крапивы, одуванчиков и тем более сныти вам сложно, приготовьте этот довольно сытный и очень ароматный ливанский салат, где много более привычной зелени. Возможно, она как раз подоспела в вашем огороде.

НАДО (на 2 порции): 3/4 стакана булгура · хорошая горсть помидорок черри (или 2 обычных томата) · пучок петрушки · пучок чуть поменьше — мяты · несколько перьев зеленого лука · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец.

ГОТОВИМ:

Отвариваем булгур по инструкции на упаковке, даем остыть. Зелень моем, сушим, довольно мелко шинкуем. Черри режем на четвертинки (большие томаты режем мелко). Смешиваем в миске зелень и томаты, добавляем остывший булгур, перемешиваем и добавляем лимонный сок. Добавляем масло, соль-перец, перемешиваем. Подаем, украсив листиком мяты, долькой лимона и двумя половинками черри (или ломтиком томата).

Салат из одуванчиков с арахисом

Летом одуванчики наберут силу, листья станут грубыми и горькими. А сейчас в них лишь пикантная горчинка.

НАДО (на 2 порции): среднего размера пучок одуванчиков (граммов 50 — 70) · столько же свежего шпината · несколько перьев зеленого лука · горсть несоленого арахиса · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ч. ложка яблочного уксуса · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль · перец.

ГОТОВИМ:

В половине литра чистой холодной воды растворяем чайную ложку соли и погружаем туда промытые листья одуванчика на полчаса. Это избавит их от горечи. Если арахис нежареный, подсушиваем его около 3 минут на сухой горячей сковороде. Листья одуванчика обсушиваем бумажным полотенцем, произвольно нарезаем. Шинкуем лук, режем или рвем руками шпинат. Смешиваем все зеленые ингредиенты, затем добавляем все остальное. Перемешиваем.

Киш с крапивой и сыром

В пищу употребляют верхушки молодой крапивы. Удобно срезать их ножницами.

НАДО (на 4 порции): 15 — 20 побегов крапивы · 100 г сливочного масла · 100 г рассольного сыра + 50 г любого твердого · стакан муки · полстакана сливок · 2 яйца.

ГОТОВИМ: