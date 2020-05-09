Салат из одуванчиков с арахисом и другие блюда из нежных майских дикоросов

Табуле с булгуром и мятой
Если чего-то радостно-весеннего на обед хочется, но решиться на употребление крапивы, одуванчиков и тем более сныти вам сложно, приготовьте этот довольно сытный и очень ароматный ливанский салат, где много более привычной зелени. Возможно, она как раз подоспела в вашем огороде.
НАДО (на 2 порции): 3/4 стакана булгура · хорошая горсть помидорок черри (или 2 обычных томата) · пучок петрушки · пучок чуть поменьше — мяты · несколько перьев зеленого лука · 2 ст. ложки оливкового масла · 1 ст. ложка лимонного сока · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- Отвариваем булгур по инструкции на упаковке, даем остыть.
- Зелень моем, сушим, довольно мелко шинкуем.
- Черри режем на четвертинки (большие томаты режем мелко).
- Смешиваем в миске зелень и томаты, добавляем остывший булгур, перемешиваем и добавляем лимонный сок.
- Добавляем масло, соль-перец, перемешиваем.
- Подаем, украсив листиком мяты, долькой лимона и двумя половинками черри (или ломтиком томата).
Салат из одуванчиков с арахисом
Летом одуванчики наберут силу, листья станут грубыми и горькими. А сейчас в них лишь пикантная горчинка.
НАДО (на 2 порции): среднего размера пучок одуванчиков (граммов 50 — 70) · столько же свежего шпината · несколько перьев зеленого лука · горсть несоленого арахиса · 2 ст. ложки соевого соуса · 1 ч. ложка яблочного уксуса · 2 ст. ложки подсолнечного масла · соль · перец.
ГОТОВИМ:
- В половине литра чистой холодной воды растворяем чайную ложку соли и погружаем туда промытые листья одуванчика на полчаса. Это избавит их от горечи.
- Если арахис нежареный, подсушиваем его около 3 минут на сухой горячей сковороде.
- Листья одуванчика обсушиваем бумажным полотенцем, произвольно нарезаем.
- Шинкуем лук, режем или рвем руками шпинат.
- Смешиваем все зеленые ингредиенты, затем добавляем все остальное. Перемешиваем.
Киш с крапивой и сыром
В пищу употребляют верхушки молодой крапивы. Удобно срезать их ножницами.
НАДО (на 4 порции): 15 — 20 побегов крапивы · 100 г сливочного масла · 100 г рассольного сыра + 50 г любого твердого · стакан муки · полстакана сливок · 2 яйца.
ГОТОВИМ:
- Крапиву промываем холодной водой, сушим бумажным полотенцем.
- Масло натираем на терке или мелко рубим, добавляем муку и желток одного яйца, перетираем смесь пальцами до состояния крошки.
- Добавляем ложку холодной воды и и формируем из теста шар.
- Раскатываем тесто по размеру формы (18 — 20 см). Укладываем в форму, формируя бортики, и отправляем в морозильник слегка остыть.
- Для начинки натираем сыр, добавляем яйцо и белок от первого яйца, нарезанную крапиву и сливки. Не солим (соли достаточно в сыре). Перемешиваем.
- Достаем из морозильника теста, выкладываем начинку, разравниваем.
- Выпекаем в духовке при температуре 180 °С 35 — 40 минут.
- Киш можно подавать и в горячем, и в холодном виде.