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Полевая кухня: школьникам предложили приготовить фронтовую картошку

Для исторического рецепта понадобятся картофель, лук и сало.

Полевая кухня: школьникам предложили приготовить фронтовую картошку
Школьникам предложили самим приготовить блюда полевой кухни. Фото: Global Look Press

Школьникам предложили приготовить блюда полевой кухни времен Великой Отечественной войны. О необычной акции сообщает Департамент образования и науки города Москвы.

4 мая столичный центр «Патриот.Спорт» запустил в социальных сетях проект «Кухня Победы», в котором детям будут рассказывать о рецептах, найденных в письмах с фронта, таких, как, например, гречневая каша с тушенкой и щи из кислой капусты.

Ну а первый рецепт — картошка со шкварками и луком.

Ингредиенты на две-четыре порции:

  • 4 средних картошки,
  • 200 г сала,
  • 2 средних репчатых лука,
  • и соль по вкусу.

Картофель нужно тщательно вымыть и сварить в мундире. Пока он варится, можно нарезать сало кубиками и нажарить из них шкварок. Лук нужно нарезать тонкими полукольцами. По рецепту картошку разрезают на половинки, выкладывают их на тарелку, поливают вытопившимся жиром и посыпают шкварками и луком. В финале все это щедро приправляется солью.

Получается блюдо как на фронте, из приготовления и дегустации которого, можно устроить домашний урок патриотического воспитания.

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