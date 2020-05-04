Полевая кухня: школьникам предложили приготовить фронтовую картошку

Школьникам предложили приготовить блюда полевой кухни времен Великой Отечественной войны. О необычной акции сообщает Департамент образования и науки города Москвы.
4 мая столичный центр «Патриот.Спорт» запустил в социальных сетях проект «Кухня Победы», в котором детям будут рассказывать о рецептах, найденных в письмах с фронта, таких, как, например, гречневая каша с тушенкой и щи из кислой капусты.
Ну а первый рецепт — картошка со шкварками и луком.
Ингредиенты на две-четыре порции:
- 4 средних картошки,
- 200 г сала,
- 2 средних репчатых лука,
- и соль по вкусу.
Картофель нужно тщательно вымыть и сварить в мундире. Пока он варится, можно нарезать сало кубиками и нажарить из них шкварок. Лук нужно нарезать тонкими полукольцами. По рецепту картошку разрезают на половинки, выкладывают их на тарелку, поливают вытопившимся жиром и посыпают шкварками и луком. В финале все это щедро приправляется солью.
Получается блюдо как на фронте, из приготовления и дегустации которого, можно устроить домашний урок патриотического воспитания.