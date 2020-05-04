«Паста с куриным филе в сливочном соусе»: Ивлев мастерски приготовил итальянское блюда

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Ведущий телеканала «Пятница» Константин Ивлев научил своих подписчиков аппетитному итальянскому блюду.

«Хочу с вами поделиться офигенным, а самое главное, вкусным рецептом, который лучше всего готовить дома. Паста с куриным филе в сливочном соусе», — сказал он в личном блоге .

Для приготовления пасты понадобятся: сливки 33%, куриное филе, бекон, свежемороженый зеленый горошек, паста, тимьян, чеснок, шпинат, соль, перец, оливковое масло.

Поставить воду на огонь, когда она закипит, добавить небольшое количество соли, немного оливкового масла и макароны.

Нарезать мелко бекон, а также на небольшие кусочки курицу. Разогреть сковороду с оливковым маслом, выложить туда бекон, прижарить, чтобы вытопился из него весь жир. Отправить сюда филе и раздавленный чеснок. Поджарить, чуть позже добавить измельченный тимьян и достать из мяса чеснок. Залить сливками, положить горошек, посолить поперчить. Протушить филе. Когда паста сварится, выложить ее в сковороду, смешать ингредиенты.

В уже готовое блюдо добавить листья шпината, разложить по тарелкам. Слегка сбрызнуть оливковым маслом.