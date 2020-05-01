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Ольга Кабо поделилась рецептом салата из лесной крапивы

Его можно сделать более пикантным или более мягким.

Ольга Кабо поделилась рецептом салата из лесной крапивы
Ольга Кабо делится своими рецептами. Фото: Global Look Press

Ушедшая на самоизоляцию в загородном доме актриса Ольга Кабо делится своими особыми рецептами. На этот раз она предложила поклонникам приготовить салат из лесной крапивы. Способ приготовления опубликовал сайт «МК».

Кроме крапивы, вам понадобятся:

2 огурца;

1/4 кочана капусты;

4 яйца;

зелень.

А также для соуса:

3 столовых ложки сметаны;

2 столовых ложки горчицы;

лимон, соль, перец.

Крапиву следует залить кипятком в глубокой тарелке, оставить на минуту, а затем слить воду через дуршлаг. После этого листья растения нужно мелко порезать. Сваренные вкрутую яйца и огурцы режутся на мелкие кубики, капуста тонко шинкуется и посыпается солью. После все это смешивается в салатной миске.

Для соуса смешиваем сметану, горчицу, лимонный сок, соль и перец. Ольга не дает четких пропорций, отмечая, что заправку можно сделать в зависимости от своих предпочтений: хотите поострее — добавьте больше горчицы, помягче — сметаны. Перед подачей на стол салат можно украсить зернами граната и укропом.

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