Виктория Лопырева поделилась с поклонниками рецептом домашних пышек

В противовес тем, кто сильно озадачен темой здорового питания, известная модель Виктория Лопырева решила выступить «добрым полицейским» и написала в Instagram, что иногда просто необходимо порадовать себя чем-то «запрещенным». На этой волне спортивная телеведущая опубликовала рецепт пышек, которые готовит дома.
Ингредиенты:
- 250 мл кефира,
- 250 г муки,
- 1 яйцо,
- 2 столовые ложки сахара,
- 0,5 чайной ложки соды,
- щепотка соли и масло для жарки.
Первым делом нужно смешать яйцо, сахар и соль, но не взбивать. Потом немного подогреть кефир и добавить его в получившуюся смесь, постоянно помешивая. Затем небольшими порциями добавляется просеянная мука, чтобы в итоге получилось густое, однородное тесто.
«Тесто должно лениво сползать с ложки. Если жидкое, то необходимо добавить муки», — отмечает Лопырева.
Далее нужно добавить соду, и все еще раз хорошо перемешать. Тесто оставляется на 10–15 минут — в нем должны появиться мелкие пузырьки. Перед жаркой хорошо разогреваем сковороду с маслом, потом убавляем огонь до среднего и выкладываем тесто столовой ложкой. Пышки нужно подрумянить с обеих сторон. Приятного аппетита!