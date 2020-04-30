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Виктория Лопырева поделилась с поклонниками рецептом домашних пышек

Ими знаменитая модель балует себя, когда ненадолго отвлекается от правильного питания.

Виктория Лопырева поделилась с поклонниками рецептом домашних пышек
Виктория Лопырева часто пишет о правильном питании, и вдруг пышки... Фото: globallookpress.com

В противовес тем, кто сильно озадачен темой здорового питания, известная модель Виктория Лопырева решила выступить «добрым полицейским» и написала в Instagram, что иногда просто необходимо порадовать себя чем-то «запрещенным». На этой волне спортивная телеведущая опубликовала рецепт пышек, которые готовит дома.

Ингредиенты:

  • 250 мл кефира,
  • 250 г муки,
  • 1 яйцо,
  • 2 столовые ложки сахара,
  • 0,5 чайной ложки соды,
  • щепотка соли и масло для жарки.

Первым делом нужно смешать яйцо, сахар и соль, но не взбивать. Потом немного подогреть кефир и добавить его в получившуюся смесь, постоянно помешивая. Затем небольшими порциями добавляется просеянная мука, чтобы в итоге получилось густое, однородное тесто.

«Тесто должно лениво сползать с ложки. Если жидкое, то необходимо добавить муки», — отмечает Лопырева.

Далее нужно добавить соду, и все еще раз хорошо перемешать. Тесто оставляется на 10–15 минут — в нем должны появиться мелкие пузырьки. Перед жаркой хорошо разогреваем сковороду с маслом, потом убавляем огонь до среднего и выкладываем тесто столовой ложкой. Пышки нужно подрумянить с обеих сторон. Приятного аппетита!

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