«Черно, но вкусно»: Нетребко поделилась рецептом аппетитной ухи с водкой и лимоном

Оперная певица готовит ее с чечевицей, но можно использовать перловку.

Анна Нетребко поделилась со своими подписчиками очередным рецептом из собственной копилки кулинарных изысков. Ранее она рассказала, как сделать вкусную закуску из телятины, а теперь пошагово описала процесс приготовления черной ухи.

«Я не любитель рыбалки и ухи и понимаю, что настоящая уха должна быть приготовлена на костре. Но, что же делать, если рыба есть, а костра нет?» — написала она в личном блоге.

Итак, для начала нужно добавить в воду душистый перец, гвоздику, соль, лавровый лист, корень сельдерея, стебли петрушки и целую луковицу, отварить. Затем состав процедить, оставляя чистый бульон, и положить крупно нарезанную морковь и картошку.

«Вместо перловки я решила добавить сваренную заранее черную чечевицу, она великолепно сочетается по вкусу с рыбой!» — сказала Анна.

В самом конце опустить рыбий хвост и голову и варить, не мешая, не более 7–10 минут с водкой. Когда уха приготовится, голову и хвост осторожно вынуть и отделить филе. При подаче положить его в тарелку, посыпать свежим укропом и петрушкой.