Диснейленд поделился рецептом пышек от Микки Мауса

Диснейленд продолжает делиться со своими поклонниками рецептами блюд, которые раньше можно попробовать только в его тематических ресторанах. Сегодня мы расскажем вам, как готовятся знаменитые пышки бенье в форме головы Микки Мауса.
Ингредиенты на 10 больших пышек или две дюжины маленьких:
- 1/2 чайной ложки сухих дрожжей;
- 1/4 стакана сахара;
- 2 столовые ложки овощного шортеринга (кондитерский жир, в обычных условиях его можно заменить сливочным маслом);
- 1/2 чайной ложки соли;
- 1/2 чашки густых сливок;
- 1 яйцо;
- 4 стакана муки;
- 1/2 стакана кипятка;
- растительное масло для жарки;
- и много-много сахарной пудры.
В небольшую миску налейте 1/4 стакана теплой воды, затем насыпьте туда дрожжей и помешайте, чтобы они растворились. Дайте постоять 5 минут.
В большой миске смешайте сахар, шортенинг, соль, сливки, яйцо, муку и кипяток в большой миске, а затем добавьте дрожжевую смесь. Получившееся тесто нужно смешать миксером до однородной массы, а затем дать ему «отдохнуть» 30 минут.
Затем раскатайте тесто до толщины чуть больше полсантиметра и нарежьте на отдельные блинчики (здесь в ресторанах используют специальную форму в виде головы Микки Мауса, но вы можете экспериментировать). Накройте их полотенцем и положите в теплое место на 1–1,5 часа, пока тесто не увеличится вдвое.
Далее осторожно жарим пышки на растительном масле на среднем огне. Они должны жариться с двух сторон примерно 2–3 минуты, до золотисто-коричневого цвета. Чтобы готовые бенье не потеряли форму, снимайте их со сковороды щипцами. Пусть немного полежат на бумажном полотенце для стекания масла, и подавайте их на стол горячими, обильно посыпав сахарной пудрой.