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Диснейленд поделился рецептом пышек от Микки Мауса

Сладкое угощение, которое обычно подается на стол в форме головы известного мышонка.

Диснейленд поделился рецептом пышек от Микки Мауса
Не забудьте про сахарную пудру! Фото: globallookpress.com

Диснейленд продолжает делиться со своими поклонниками рецептами блюд, которые раньше можно попробовать только в его тематических ресторанах. Сегодня мы расскажем вам, как готовятся знаменитые пышки бенье в форме головы Микки Мауса.

Ингредиенты на 10 больших пышек или две дюжины маленьких:

  • 1/2 чайной ложки сухих дрожжей;
  • 1/4 стакана сахара;
  • 2 столовые ложки овощного шортеринга (кондитерский жир, в обычных условиях его можно заменить сливочным маслом);
  • 1/2 чайной ложки соли;
  • 1/2 чашки густых сливок;
  • 1 яйцо;
  • 4 стакана муки;
  • 1/2 стакана кипятка;
  • растительное масло для жарки;
  • и много-много сахарной пудры.

В небольшую миску налейте 1/4 стакана теплой воды, затем насыпьте туда дрожжей и помешайте, чтобы они растворились. Дайте постоять 5 минут.

В большой миске смешайте сахар, шортенинг, соль, сливки, яйцо, муку и кипяток в большой миске, а затем добавьте дрожжевую смесь. Получившееся тесто нужно смешать миксером до однородной массы, а затем дать ему «отдохнуть» 30 минут.

Затем раскатайте тесто до толщины чуть больше полсантиметра и нарежьте на отдельные блинчики (здесь в ресторанах используют специальную форму в виде головы Микки Мауса, но вы можете экспериментировать). Накройте их полотенцем и положите в теплое место на 1–1,5 часа, пока тесто не увеличится вдвое.

Далее осторожно жарим пышки на растительном масле на среднем огне. Они должны жариться с двух сторон примерно 2–3 минуты, до золотисто-коричневого цвета. Чтобы готовые бенье не потеряли форму, снимайте их со сковороды щипцами. Пусть немного полежат на бумажном полотенце для стекания масла, и подавайте их на стол горячими, обильно посыпав сахарной пудрой.

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