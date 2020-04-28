Диснейленд поделился рецептом пышек от Микки Мауса

Диснейленд продолжает делиться со своими поклонниками рецептами блюд, которые раньше можно попробовать только в его тематических ресторанах. Сегодня мы расскажем вам, как готовятся знаменитые пышки бенье в форме головы Микки Мауса.

Ингредиенты на 10 больших пышек или две дюжины маленьких:

1/2 чайной ложки сухих дрожжей;

1/4 стакана сахара;

2 столовые ложки овощного шортеринга (кондитерский жир, в обычных условиях его можно заменить сливочным маслом);

1/2 чайной ложки соли;

1/2 чашки густых сливок;

1 яйцо;

4 стакана муки;

1/2 стакана кипятка;

растительное масло для жарки;

и много-много сахарной пудры.

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В небольшую миску налейте 1/4 стакана теплой воды, затем насыпьте туда дрожжей и помешайте, чтобы они растворились. Дайте постоять 5 минут.

В большой миске смешайте сахар, шортенинг, соль, сливки, яйцо, муку и кипяток в большой миске, а затем добавьте дрожжевую смесь. Получившееся тесто нужно смешать миксером до однородной массы, а затем дать ему «отдохнуть» 30 минут.

Затем раскатайте тесто до толщины чуть больше полсантиметра и нарежьте на отдельные блинчики (здесь в ресторанах используют специальную форму в виде головы Микки Мауса, но вы можете экспериментировать). Накройте их полотенцем и положите в теплое место на 1–1,5 часа, пока тесто не увеличится вдвое.

Далее осторожно жарим пышки на растительном масле на среднем огне. Они должны жариться с двух сторон примерно 2–3 минуты, до золотисто-коричневого цвета. Чтобы готовые бенье не потеряли форму, снимайте их со сковороды щипцами. Пусть немного полежат на бумажном полотенце для стекания масла, и подавайте их на стол горячими, обильно посыпав сахарной пудрой.