«Так аппетитно выглядит»: Канделаки поделилась рецептом грузинского хачапури

Популярная телеведущая Тина Канделаки в самоизоляции тоже увлеклась готовкой, как и многие коллеги, а также звезды шоу-бизнеса. Она предложила своим подписчикам в Instagram приготовить легендарное хачапури – традиционную грузинскую лепешку. Для этого телезвезда записала видеорецепт и продублировала алгоритм приготовления под публикацией:

«Как говорится, лучше один раз съесть, чем тысячу раз услышать! Делюсь с вами видеорецептом…» — и предложила свой вариант рецепта хачапури.

На видео Канделаки показала, как именно нужно раскатывать тесто и класть начинку — получился миниатюрный мастер-класс от телеведущей. Некоторые подписчики поблагодарили звезду за рецепт:

«О, спасибо, Тиночка!!! Как же сложно не поправиться на карантине», «Так аппетитно выглядит», «Тина, научите нас готовить хинкали, пожалуйста!», «Тина, благодарю вас за такой классный рецепт», «Обожаю, когда Вы готовите», — дали обратную связь поклонники Канделаки.

Однако большинству комментаторов не понравился кулинарный навык Канделаки, который она продемонстрировала. Часть фолловеров зацепилась за высоту столешницы, другая часть – за якобы кривой пирог, вышедший из-под руки Канделаки:

«Тесто не может раскатать нормально, а туда же…», «Без опыта делаете? сразу видно» , «Никак не пойму, почему такая высокая столешница?! Это правда удобно?!», «Все криво соответственно», «Тина вы можете готовить?», «Сразу видно, что готовка еды, это не ваше…», — прокомментировали некоторые.

А не так давно Канделаки опубликовала рецепт грузинских рулетиков из баклажанов. Они считаются обязательным блюдом на столе любой семьи на исторической родине телеведущей.