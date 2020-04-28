«Одна из самых известных итальянских закусок»: Нетребко поделилась аппетитным рецептом

Анна Нетребко вновь порадовала своих поклонников очередным кулинарным шедевром. Оперная звезда в личном блоге не просто учит своих поклонников кулинарным технологиям, но и готовит эти блюда сама, демонстрируя их на фото и видео. На сей раз в ее поварской копилке оказалось вителло тоннато.

«Одна из самых известных итальянских закусок», — пояснила она.

Для ее приготовления необходимо взять нежирное мясо теленка и запечь его в фольге без соли и специй. «Оно должно быть сухим», — заметила Анна. Далее его нужно остудить и как можно тоньше нарезать, затем разложить на блюде.

Для соуса взять консервированного тунца, оливковое масло, майонез и каперсы. Все размельчить и взбить в блендере, намазать получившуюся смесь на мясо.