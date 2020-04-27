Рита Дакота поделилась рецептом любимого веган-боула

Певица Рита Дакота поделилась с изданием «7 дней», что во время самоизоляции не заставляет себя придерживаться каких-либо диет — организм сам подсказывает ей, когда нужно питаться. Артистка ест больше овощей и зелени, чем мучного и жирного. Читателям издания она порекомендовала свой рецепт веган-боула.

Для блюда понадобятся:

200 г цветной капусты,

2–3 моркови,

1–2 черешкового сельдерея,

корень имбиря,

1 столовая ложка оливкового масла,

100 г миндаля,

250 г кокосового молока.

Цветную капусту следует помыть, разобрать на небольшие соцветия и отварить в подсоленной воде, слегка недоварив. Морковь и сельдерей нарезаются тонкими ломтиками, имбирь — крупно. Затем нужно разогреть на сковороде оливковое масло и обжарить овощи на сильном огне 2–3 минуты. Потом к ним добавляются миндаль, капуста, кокосовое молоко, и все вместе обжаривается еще 3–4 минуты. Получившееся блюдо нужно хорошо перемешать, посолив по вкусу, и можно наслаждаться.