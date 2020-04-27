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Рита Дакота поделилась рецептом любимого веган-боула

Блюдо для тех, кто предпочитает овощную кухню.

Рита Дакота поделилась рецептом любимого веган-боула
Рита Дакота рассказала о своем питании на домашнем карантине. Фото: globallookpress.com

Певица Рита Дакота поделилась с изданием «7 дней», что во время самоизоляции не заставляет себя придерживаться каких-либо диет — организм сам подсказывает ей, когда нужно питаться. Артистка ест больше овощей и зелени, чем мучного и жирного. Читателям издания она порекомендовала свой рецепт веган-боула.

Для блюда понадобятся:

  • 200 г цветной капусты,
  • 2–3 моркови,
  • 1–2 черешкового сельдерея,
  • корень имбиря,
  • 1 столовая ложка оливкового масла,
  • 100 г миндаля,
  • 250 г кокосового молока.

Цветную капусту следует помыть, разобрать на небольшие соцветия и отварить в подсоленной воде, слегка недоварив. Морковь и сельдерей нарезаются тонкими ломтиками, имбирь — крупно. Затем нужно разогреть на сковороде оливковое масло и обжарить овощи на сильном огне 2–3 минуты. Потом к ним добавляются миндаль, капуста, кокосовое молоко, и все вместе обжаривается еще 3–4 минуты. Получившееся блюдо нужно хорошо перемешать, посолив по вкусу, и можно наслаждаться.

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