«Мясо по армянско-бедуинскому рецепту»: Рожков показал, как вкусно зажарить говядину

Для блюда необходимы шампуры и фольга.

Звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков поделился довольно аппетитным, но в то же время простым рецептом от «дяди Жоры».

«Готовим дома мясо по армянско-бедуинскому рецепту», — написал он в личном блоге.

Для вкусного обеда или ужина понадобятся: говядина с жирком, томаты, картошка, лук, зелень, чеснок, перец, соль, томатная паста или кетчуп. Подготовить заранее фольгу и шампуры.

Мясо порезать на продолговатые кусочки, нанизать на шампуры. Крупно нашинковать помидоры, картошку и лук.

Говядину нанизать на шампуры, разложить на двойные куски фольги. Обложить ее овощами. Посолить, поперчить по вкусу, добавить дробленый чеснок, зелень. Смазать томатной пастой или кетчупом. Завернуть все в фольгу. Зажарить на мангале. Рожков утверждает, что мясо получится невероятно вкусным!