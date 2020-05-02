Разнообразим карантин: необычные блюда немецкой кухни

В Германии вирус потихоньку сдает позиции. Скоро и на нашу улицу придет праздник! Предлагаем это отметить застольем в немецком стиле.

Тушеный кролик «Хазенфеффер»

Вот точно такое блюдо едали в средневековых немецких замках. Только тогда зайцы были, конечно. Но кролик тоже подходит (если рука на ушастого не поднимается, берите курицу, просто немцам не рассказывайте).

НАДО (на 4 — 6 порций): половина кролика · 2 луковицы · 1 морковь · 150 г сырого бекона · 1 ст. ложка черносмородинового варенья · 3 ст. ложки муки · 3 лавровых листика · стакан красного сухого вина · соль-перец · 2 ст. ложки бальзамика · головка чеснока · стакан воды · веточка розмарина.

ГОТОВИМ:

Мясо режем на порционные куски, солим-перчим, обваливаем в муке. Бекон режем произвольно, вытапливаем шкварки, убираем из сковороды и в этом жире обжариваем куски мяса до румяности. Лук натираем на терке, морковь режем кубиками. Убираем мясо, на остатках жира жарим лук до золотистости, добавляем морковь, обжариваем. Кладем в лук с морковью давленый чеснок, розмарин (подойдет и сухой), варенье, вино, стакан воды. Размешиваем, доводим до кипения. Добавляем бальзамик. Проверяем на соль. Выкладываем мясо и шкварки, тушим под крышкой на тихом огне 1,5 часа (при необходимости подливаем воду). Подаем с картофельным пюре или рисом и салатом из свежих овощей.

Густой суп Айнтопф

«Айнтопф» значит все «в одном горшке». Сытный крестьянский суп — и первое, и второе одновременно. Важно понимать, что жесткого рецепта тут быть не может — используйте мясо и овощи, которые есть под рукой, следуя общей концепции: наваристо и сытно.

НАДО (на 6 порций): 400 г говядины с ребрышками · 1 морковь · 3 картофелины · 100 г шампиньонов · 1 стакан красной чечевицы · 2 копченые охотничьи колбаски · 2 сардельки · 100 г брокколи или брюссельской капусты · 2 ст. ложки подсолнечного масла · 1,5 л воды · соль-перец · щепотка тмина · петрушка по вкусу.

ГОТОВИМ:

Мясо нарезаем на кусочки, обжариваем прямо в кастрюле на масле до зарумянивания. Добавляем нарезанные лук и морковь, тмин, жарим все вместе. Добавляем нарезанные грибы. Солим, перчим. Заливаем кипятком, варим до готовности мяса (около 50 минут). Засыпаем чечевицу, варим 15 минут. Добавляем нарезанный кубиками картофель и колечки охотничьих колбасок и сарделек. Варим до почти полной готовности картофеля. Добавляем капусту, увариваем еще 3 — 5 минут. Подаем, посыпав петрушкой.

Пончики «Берлинер»

Дети расцелуют вас за такое в обе щеки. Сладкая бомбочка, а в серединке — джем (понадобится кондитерский шприц).

НАДО (на 8 — 10 порций): 500 г муки · 50 г сливочного масла · 9 г сухих дрожжей · 60 г сахара · 250 мл молока · 2 желтка · 2 пакетика ванильного сахара · 100 г любого джема · 0,5 л растительного масла (для фритюра) · шепотка соли · сахарная пудра.

ГОТОВИМ: