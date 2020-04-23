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Ольга Кабо поделилась рецептом фруктового кекса

Для него нужны яблоки и крепкий алкоголь.

Ольга Кабо поделилась рецептом фруктового кекса
Ольга Кабо поделилась вкусным рецептом. Фото: Global Look Press

Актриса Ольга Кабо раскрыла изданию «МК» свой любимый рецепт кекса. Этот популярный десерт 52-летняя артистка предпочитает делать фруктовым.

Необходимые ингредиенты:

150 г сливочного масла;

3/4 стакана сахара;

одно яйцо;

цедра одного лимона;

1 чайная ложка ванилина;

1 чайная ложка корицы;

стакан молока;

стакан муки;

1 столовая ложка разрыхлителя;

1/2 чайной ложки соли;

1-2 яблока, в зависимости от размера (сама актриса предпочитает большие кисло-сладкие яблоки);

10 молотых грецких орехов;

100 г замороженной вишни или других ягод;

100 г изюма;

100 мл кальвадоса или другого крепкого напитка (коньяк, бренди, настойка).

За день до приготовления нужно измельчить изюм и залить его кальвадосом, чтобы за ночь он пропитался алкоголем. Готовку начинаем со сливочного масла, его нужно взбить миксером вместе с сахаром. Затем добавить в миску яйцо, ванилин и лимонную цедру.

В отдельной емкости смешиваем муку, соль, разрыхлитель и корицу. Содержимое обеих мисок нужно смешать, но постепенно — замешивая тесто большой деревянной ложкой. Потом добавляется молоко.

Далее настает черед яблок, их стоит почистить и нарезать кубиками. Добавляем фрукт в тесто вместе с настоявшимся изюмом, вишней и грецкими орехами. Перед тем, как выложить тесто в форму для выпекания, ее следует смазать маслом и присыпать мукой, чтобы кекс не пригорел. Разогреваем духовку до 170 градусов и ставим туда наше блюдо на 50 минут. Приятного аппетита!

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