Ольга Кабо поделилась рецептом фруктового кекса

Для него нужны яблоки и крепкий алкоголь.

Актриса Ольга Кабо раскрыла изданию «МК» свой любимый рецепт кекса. Этот популярный десерт 52-летняя артистка предпочитает делать фруктовым.

Необходимые ингредиенты:

150 г сливочного масла; 3/4 стакана сахара; одно яйцо; цедра одного лимона; 1 чайная ложка ванилина; 1 чайная ложка корицы; стакан молока; стакан муки; 1 столовая ложка разрыхлителя; 1/2 чайной ложки соли; 1-2 яблока, в зависимости от размера (сама актриса предпочитает большие кисло-сладкие яблоки); 10 молотых грецких орехов; 100 г замороженной вишни или других ягод; 100 г изюма; 100 мл кальвадоса или другого крепкого напитка (коньяк, бренди, настойка).

За день до приготовления нужно измельчить изюм и залить его кальвадосом, чтобы за ночь он пропитался алкоголем. Готовку начинаем со сливочного масла, его нужно взбить миксером вместе с сахаром. Затем добавить в миску яйцо, ванилин и лимонную цедру.

В отдельной емкости смешиваем муку, соль, разрыхлитель и корицу. Содержимое обеих мисок нужно смешать, но постепенно — замешивая тесто большой деревянной ложкой. Потом добавляется молоко.

Далее настает черед яблок, их стоит почистить и нарезать кубиками. Добавляем фрукт в тесто вместе с настоявшимся изюмом, вишней и грецкими орехами. Перед тем, как выложить тесто в форму для выпекания, ее следует смазать маслом и присыпать мукой, чтобы кекс не пригорел. Разогреваем духовку до 170 градусов и ставим туда наше блюдо на 50 минут. Приятного аппетита!