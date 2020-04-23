Ольга Кабо поделилась рецептом фруктового кекса

Актриса Ольга Кабо раскрыла изданию «МК» свой любимый рецепт кекса. Этот популярный десерт 52-летняя артистка предпочитает делать фруктовым.
Необходимые ингредиенты:
150 г сливочного масла;
3/4 стакана сахара;
одно яйцо;
цедра одного лимона;
1 чайная ложка ванилина;
1 чайная ложка корицы;
стакан молока;
стакан муки;
1 столовая ложка разрыхлителя;
1/2 чайной ложки соли;
1-2 яблока, в зависимости от размера (сама актриса предпочитает большие кисло-сладкие яблоки);
10 молотых грецких орехов;
100 г замороженной вишни или других ягод;
100 г изюма;
100 мл кальвадоса или другого крепкого напитка (коньяк, бренди, настойка).
За день до приготовления нужно измельчить изюм и залить его кальвадосом, чтобы за ночь он пропитался алкоголем. Готовку начинаем со сливочного масла, его нужно взбить миксером вместе с сахаром. Затем добавить в миску яйцо, ванилин и лимонную цедру.
В отдельной емкости смешиваем муку, соль, разрыхлитель и корицу. Содержимое обеих мисок нужно смешать, но постепенно — замешивая тесто большой деревянной ложкой. Потом добавляется молоко.
Далее настает черед яблок, их стоит почистить и нарезать кубиками. Добавляем фрукт в тесто вместе с настоявшимся изюмом, вишней и грецкими орехами. Перед тем, как выложить тесто в форму для выпекания, ее следует смазать маслом и присыпать мукой, чтобы кекс не пригорел. Разогреваем духовку до 170 градусов и ставим туда наше блюдо на 50 минут. Приятного аппетита!