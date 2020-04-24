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Морепродукты и салями: готовим низкокалорийные перекусы в карантин

В самоизоляции так и тянет побаловать себя чем-то вкусненьким, но набирать вес тоже не хочется. Шеф-повар и телеведущий программы «Пять ужинов» на телеканале «Dомашний» Андрей Бова делится с читателями Teleprogramma.pro тремя идеями легких и вкусных блюд, которые скрасят карантинные будни.

Морепродукты и салями: готовим низкокалорийные перекусы в карантин
Рецепты низкокалорийных блюд. Фото: телеканал «Dомашний»

Спринг-роллы с сыром, салями и томатным соусом

Спринг-роллы с сыром, салями и томатным соусом. Фото
Спринг-роллы с сыром, салями и томатным соусом. Фото: телеканал «Dомашний»
  • Тесто для спринг-роллов-1 уп.
  • Пеперони-150гр.
  • Сыр «Гауда» -150гр.
  • Болгарский перец-1 шт.
  • Петрушка-10гр.
  • Яйцо-1шт.
  • Масло растительное-300гр.
  • Кетчуп-60гр.
  • Мед-30гр.
  • Соевый соус-10гр.
  • Корень имбиря-10гр.

Рисовое тесто выложить на доску и смазать края теста льезоном (жидкая смесь яиц, молока и воды или желтков и сливок). В центр теста положить начинку и плотно свернуть рулетиком.

Для начинки: смешать натертый на крупной терке сыр «Гауда» с нарезанными соломкой салями и болгарский перец, порезанный мелким кубиком. Готовые рулетики обжариваем в раскаленном растительном масле до золотистого цвета. Подавать обжаренные рулетики с томатно-медовым соусом.

Для томатно-медового соуса: смешать кетчуп, мед, соевый соус и корень имбиря натертый на мелкой терке.

Запеченные рыбные фрикадельки в сливочном соусе со шпинатом

Запеченные рыбные фрикадельки в сливочном соусе со шпинатом. Фото
Запеченные рыбные фрикадельки в сливочном соусе со шпинатом. Фото: телеканал «Dомашний»
  • Рыбный фарш-300гр.
  • Рис-100гр.
  • Лимон-1 шт.
  • Петрушка-10гр.
  • Сливки-200гр.
  • Шпинат замороженный-100гр. (не резанный)
  • Сыр «Пармезан» -100гр.

Рыбный фарш смешать с яйцом, отварным рисом, лимонной цедрой, мелко порезанной петрушкой, солью и перцем. Сформировать фрикадельки и выложить в форму для запекания. Залить фрикадельки сливочным соусом со шпинатом и запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Для сливочного соуса со шпинатом: сливки довести до кипения. Добавить бланшированный шпинат, натертый на мелкой терке «Пармезан», соль и перец.

Рисовая лапша с кальмарами и кунжутным соусом

Рисовая лапша с кальмарами и кунжутным соусом. Фото
Рисовая лапша с кальмарами и кунжутным соусом. Фото: телеканал «Dомашний»
  • Фунцоза-1 уп.
  • Кальмар филе-200гр. (чищенный)
  • Лук репчатый-70гр.
  • Болгарский перец-1шт.
  • Морковь-100гр.
  • Совый соус-70гр.
  • Кунжутное масло-10гр.
  • Сливочное масло-60гр.
  • Апельсин-1шт.
  • Кунжут-10гр.
  • Кинза-5гр.

На сковороде обжарить порезанный соломкой репчатый лук, болгарский перец и морковь. Добавить к овощам нарезанный кольцами кальмара. Обжарить еще 2-3 минуты и добавить в сковороду соевый соус, сливочное масло, кунжутное масло и сок апельсина.

После того, как соус закипит, выложить в сковороду заранее замоченную фунчозу. Все хорошенько перемешать и выложить на тарелку. Подавать готовое блюдо, посыпав семенами кунжута и, украсив свежей кинзой.

Приятного аппетита!

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