Морепродукты и салями: готовим низкокалорийные перекусы в карантин

В самоизоляции так и тянет побаловать себя чем-то вкусненьким, но набирать вес тоже не хочется. Шеф-повар и телеведущий программы «Пять ужинов» на телеканале «Dомашний» Андрей Бова делится с читателями Teleprogramma.pro тремя идеями легких и вкусных блюд, которые скрасят карантинные будни.

Спринг-роллы с сыром, салями и томатным соусом

Тесто для спринг-роллов-1 уп.

Пеперони-150гр.

Сыр «Гауда» -150гр.

Болгарский перец-1 шт.

Петрушка-10гр.

Яйцо-1шт.

Масло растительное-300гр.

Кетчуп-60гр.

Мед-30гр.

Соевый соус-10гр.

Корень имбиря-10гр.

Рисовое тесто выложить на доску и смазать края теста льезоном (жидкая смесь яиц, молока и воды или желтков и сливок). В центр теста положить начинку и плотно свернуть рулетиком.

Для начинки: смешать натертый на крупной терке сыр «Гауда» с нарезанными соломкой салями и болгарский перец, порезанный мелким кубиком. Готовые рулетики обжариваем в раскаленном растительном масле до золотистого цвета. Подавать обжаренные рулетики с томатно-медовым соусом.

Для томатно-медового соуса: смешать кетчуп, мед, соевый соус и корень имбиря натертый на мелкой терке.

Запеченные рыбные фрикадельки в сливочном соусе со шпинатом

Рыбный фарш-300гр.

Рис-100гр.

Лимон-1 шт.

Петрушка-10гр.

Сливки-200гр.

Шпинат замороженный-100гр. (не резанный)

Сыр «Пармезан» -100гр.

Рыбный фарш смешать с яйцом, отварным рисом, лимонной цедрой, мелко порезанной петрушкой, солью и перцем. Сформировать фрикадельки и выложить в форму для запекания. Залить фрикадельки сливочным соусом со шпинатом и запекать 30 минут при температуре 180 градусов.

Для сливочного соуса со шпинатом: сливки довести до кипения. Добавить бланшированный шпинат, натертый на мелкой терке «Пармезан», соль и перец.

Рисовая лапша с кальмарами и кунжутным соусом

Фунцоза-1 уп.

Кальмар филе-200гр. (чищенный)

Лук репчатый-70гр.

Болгарский перец-1шт.

Морковь-100гр.

Совый соус-70гр.

Кунжутное масло-10гр.

Сливочное масло-60гр.

Апельсин-1шт.

Кунжут-10гр.

Кинза-5гр.

На сковороде обжарить порезанный соломкой репчатый лук, болгарский перец и морковь. Добавить к овощам нарезанный кольцами кальмара. Обжарить еще 2-3 минуты и добавить в сковороду соевый соус, сливочное масло, кунжутное масло и сок апельсина.

После того, как соус закипит, выложить в сковороду заранее замоченную фунчозу. Все хорошенько перемешать и выложить на тарелку. Подавать готовое блюдо, посыпав семенами кунжута и, украсив свежей кинзой.

Приятного аппетита!