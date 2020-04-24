Морепродукты и салями: готовим низкокалорийные перекусы в карантин

Спринг-роллы с сыром, салями и томатным соусом
- Тесто для спринг-роллов-1 уп.
- Пеперони-150гр.
- Сыр «Гауда» -150гр.
- Болгарский перец-1 шт.
- Петрушка-10гр.
- Яйцо-1шт.
- Масло растительное-300гр.
- Кетчуп-60гр.
- Мед-30гр.
- Соевый соус-10гр.
- Корень имбиря-10гр.
Рисовое тесто выложить на доску и смазать края теста льезоном (жидкая смесь яиц, молока и воды или желтков и сливок). В центр теста положить начинку и плотно свернуть рулетиком.
Для начинки: смешать натертый на крупной терке сыр «Гауда» с нарезанными соломкой салями и болгарский перец, порезанный мелким кубиком. Готовые рулетики обжариваем в раскаленном растительном масле до золотистого цвета. Подавать обжаренные рулетики с томатно-медовым соусом.
Для томатно-медового соуса: смешать кетчуп, мед, соевый соус и корень имбиря натертый на мелкой терке.
Запеченные рыбные фрикадельки в сливочном соусе со шпинатом
- Рыбный фарш-300гр.
- Рис-100гр.
- Лимон-1 шт.
- Петрушка-10гр.
- Сливки-200гр.
- Шпинат замороженный-100гр. (не резанный)
- Сыр «Пармезан» -100гр.
Рыбный фарш смешать с яйцом, отварным рисом, лимонной цедрой, мелко порезанной петрушкой, солью и перцем. Сформировать фрикадельки и выложить в форму для запекания. Залить фрикадельки сливочным соусом со шпинатом и запекать 30 минут при температуре 180 градусов.
Для сливочного соуса со шпинатом: сливки довести до кипения. Добавить бланшированный шпинат, натертый на мелкой терке «Пармезан», соль и перец.
Рисовая лапша с кальмарами и кунжутным соусом
- Фунцоза-1 уп.
- Кальмар филе-200гр. (чищенный)
- Лук репчатый-70гр.
- Болгарский перец-1шт.
- Морковь-100гр.
- Совый соус-70гр.
- Кунжутное масло-10гр.
- Сливочное масло-60гр.
- Апельсин-1шт.
- Кунжут-10гр.
- Кинза-5гр.
На сковороде обжарить порезанный соломкой репчатый лук, болгарский перец и морковь. Добавить к овощам нарезанный кольцами кальмара. Обжарить еще 2-3 минуты и добавить в сковороду соевый соус, сливочное масло, кунжутное масло и сок апельсина.
После того, как соус закипит, выложить в сковороду заранее замоченную фунчозу. Все хорошенько перемешать и выложить на тарелку. Подавать готовое блюдо, посыпав семенами кунжута и, украсив свежей кинзой.