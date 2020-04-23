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Брухунова поделилась рецептом аппетитных пирожков на теплом кефире

В качестве начинки жена Петросяна использовала отварную курицу.

Брухунова поделилась рецептом аппетитных пирожков на теплом кефире
Татьяна Брухунова. Фото https://www.instagram.com/bruhunova/

Накануне Татьяна Брухунова заявила, что впервые попробовала жареные пирожки и они оказались на редкость вкусными. Увидев в ее личном блоге видео с процессом их приготовления, подписчики жены Евгения Петросяна уговорили ее обнародовать рецепт.

Итак, для опары необходимо взять 2 чайные ложки сахара, 1 пакет сухих дрожжей, 2 ложки растительного масла, 50 г сливочного масла (предварительно растопив), 350-400 г муки (чтобы тесто было мягким, но не липло к рукам), кефир теплый 200 г (любой жирности), 1 куриное яйцо, половину чайной ложки соли.

«Все замешать вместе и оставить для брожения в теплом месте на один час», — пояснила Татьяна.

Для начинки отварить курицу и пропустить через мясорубку. Вылепить пирожки, пожарить на растительном масле до готовности.

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