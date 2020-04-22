Диснейленд поделился рецептом «волшебного» бананового тоста

Знаменитый тематический парк Диснейленд опубликовал на своем сайте рецепт «волшебного» завтрака из своего ресторана – французского бананового тоста с шоколадом и арахисовым маслом. Отмечается, что это отличное блюдо для приготовления всей семьей.

Ингредиенты на четырех человек:

8 толстых ломтиков пышного хлеба хала (традиционный еврейский дрожжевой хлеб); 2 спелых банана;

1/4 стакана шоколадной стружки;

1/2 чашки арахисового масла;

6 слегка взбитых яиц;

3/4 стакана нежирного шоколадного молока;

1 чайная ложка молотой корицы;

1/4 чайной ложки соли;

шоколадный сироп и сахарная пудра, по вкусу.

Разогрейте духовку до 175 градусов. Нарежьте хлеб кубиками в 2–3 сантиметра, и положите в большую миску. Туда же нарежьте ломтиками бананы, добавьте шоколадную стружку и перемешайте.

Отдельно в блендере нужно смешать арахисовое масло, яйца, шоколадное молоко, корицу и соль. Должна получиться однородная масса, которая затем выливается в миску с хлебом (он должен пропитаться). Готовая смесь выливается в форму для выпечки и отправляется духовку на 35–40 минут, до получения золотисто-коричневого цвета.

Перед подачей на стол блюдо можно сбрызнуть шоколадным сиропом и посыпать сахарной пудрой.

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Если вы приготовите это блюдо, сотрудники Диснейленда просят выложить его фото в социальные сети с хештегом #DisneyMagicMoments.