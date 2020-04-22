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Диснейленд поделился рецептом «волшебного» бананового тоста

Сладкий завтрак содержит шоколад и арахисовое масло.

Диснейленд поделился рецептом «волшебного» бананового тоста
Диснейленд поделился сладким рецептом. Фото: globallookpress.com

Знаменитый тематический парк Диснейленд опубликовал на своем сайте рецепт «волшебного» завтрака из своего ресторана – французского бананового тоста с шоколадом и арахисовым маслом. Отмечается, что это отличное блюдо для приготовления всей семьей.

Ингредиенты на четырех человек:

8 толстых ломтиков пышного хлеба хала (традиционный еврейский дрожжевой хлеб);

  • 2 спелых банана;
  • 1/4 стакана шоколадной стружки;
  • 1/2 чашки арахисового масла;
  • 6 слегка взбитых яиц;
  • 3/4 стакана нежирного шоколадного молока;
  • 1 чайная ложка молотой корицы;
  • 1/4 чайной ложки соли;
  • шоколадный сироп и сахарная пудра, по вкусу.

Разогрейте духовку до 175 градусов. Нарежьте хлеб кубиками в 2–3 сантиметра, и положите в большую миску. Туда же нарежьте ломтиками бананы, добавьте шоколадную стружку и перемешайте.

Отдельно в блендере нужно смешать арахисовое масло, яйца, шоколадное молоко, корицу и соль. Должна получиться однородная масса, которая затем выливается в миску с хлебом (он должен пропитаться). Готовая смесь выливается в форму для выпечки и отправляется духовку на 35–40 минут, до получения золотисто-коричневого цвета.

Перед подачей на стол блюдо можно сбрызнуть шоколадным сиропом и посыпать сахарной пудрой.

Если вы приготовите это блюдо, сотрудники Диснейленда просят выложить его фото в социальные сети с хештегом #DisneyMagicMoments.

Тэги

ДиснейлендзавтракКулинарные рецептыоригинальный рецептРецептысладостифранцузский десерт
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