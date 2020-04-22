«Невероятно вкусное блюдо»: Канделаки поделилась рецептом рулетиков из баклажанов

В Грузии их можно увидеть на каждом столе.

Тина Канделаки обнародовала рецепт грузинских рулетиков из баклажанов. Тот, кто однажды бывал на исторической родине телеведущей, наверняка, не может забыть их волшебный вкус.

«Рецепт точно поможет каждому приготовить невероятно вкусное блюдо для своих домашних», — написала звезда в Instagram. Ингредиенты: ⠀ Баклажаны — 1 кг Масло растительное или оливковое — 200 мл⠀ Ингредиенты для приготовления начинки: ⠀ Грецкие орехи — 300 г Лук репчатый обжаренный —половинка (70 г) Кинза свежая — 10 г Специи шереули — 5 г Красная аджика — 10 г (ч.л.) Соль — 10 г (ч.л.) Вода питьевая — 70 мл⠀

Баклажаны нужно разрезать вдоль на тонкие пластины, посыпать солью. Через 40 минут промыть и подсушить. Добавить растительное масло и обжарить на сковороде с двух сторон, дать остыть и стечь лишнему маслу.

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Ингредиенты для начинки положить в блендер, добавить 70 мл питьевой воды и перемешать до получения однородной массы. Для того, чтобы начинка была более нежной, грецкие орехи рекомендуется заранее пропустить через мясорубку.

Далее начинку нужно разложить по пластинкам баклажанов и свернуть их в рулетики.