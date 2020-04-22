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«Вкуснотища»: Рождественская поделилась рецептом аппетитного жаркого с вином

Когда-то блюдо готовила бабушка известной журналистки.

«Вкуснотища»: Рождественская поделилась рецептом аппетитного жаркого с вином
Екатерина Рождественская. Фото Global look press.

Дочь известного поэта Роберта Рождественского Екатерина – большая ценительница кулинарного искусства. Вскоре выйдет книга с ее фирменными рецептами. А пока некоторые из них журналистка публикует в личном блоге. Один из последних – бабушкино жаркое из баранины и картофеля с вином.

Итак, Екатерина предлагает нарезать мясо, морковку, картошку, лук с чесноком и пожарить все по отдельности. Далее все кроме картошки поставить тушить, залив красным вином (можно разбавить водой). Положить немного кураги и чернослива, кусочки свежего яблока.

«Оно скоро превратится в пюре и добавит вкусу нечто такое волшебное, что и понять трудно будет, почему так хорошо», — прокомментировала Рождественская.

Посыпать солью, перцем, розмарином, зирой, можно и другими специями (по настроению), например, французскими или грузинскими травами.

«Как хорошенько, но не до конца, протушилось все это зелье на медленном огне, забрасывайте картошку и снова под крышку, чтоб удержать аромат. Картошка может забрать соль и солености снова станет мало, поэтому, когда почти готово, попробуйте все хорошенько, походите с ложкой соуса по квартирке, попросите совета у домашних и поймите, чего именно еще добавить. Не удивлюсь, если сахара! Бабушка во все добавляла ложечку сахара – для баланса, говорила. Ну и тушите до потери пульса на очень-очень нерешительном огне под закрытой крышкой. Приятного вам и всем вашим!» — продолжила рассказ Екатерина.

«Вкуснотища, пришли гости – оставили лишь кости», «Слюнки потекли!! Так вкусно рецепт рассказали!!», «Как вы вкусно рассказываете!» — пришли в восторг от описания блюда подписчики наследницы русского поэта.

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