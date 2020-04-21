«Заняло не более 10 минут»: Михаил Башкатов дал простой рецепт лапши wok

Ее можно готовить практически из всего, что лежит в холодильнике.

Михаил Башкатов научил своих подписчиков готовить лапшу wok. Для нее можно взять специальную сковороду, но можно обойтись и обычной.

«Прелесть этого блюда состоит в том, что, освоив простую технологию, вы можете его готовить из всего, что есть в холодильнике», — рассказал актер в личном блоге.

Бывший КВН-щик взял лапшу (можно использовать абсолютно любую – от классической до гречневой, фунчозы или рисовой), корень имбиря, чеснок, лук, морковь, сладкий перец, острый перец, брокколи, куркуму, тофу (как вариант – курица, говядина, морепродукты), соевый соус.

Масло раскалить на сковороде, бросить туда порезанные лук, чеснок, имбирь, острый перец (целиком, чтобы отдал маслу остроту). Затем нашинкованные морковь и сладкий перец. Когда овощи чуть смягчатся, можно добавить мясо или морепродукты. Башкатов готовил постный вариант, поэтому положил в сковороду брокколи и тофу.

Далее добавить куркуму и соевый соус, немного потушить и выложить к овощам сваренную лапшу. Подождать, когда она пропитается соусом.

«Все это заняло у нас не более 10 минут. Вкусное, а главное, полезное блюдо готово!» — сказал артист.

Он посоветовал менять его ингредиенты в соответствии со своими вкусовыми пристрастиями.