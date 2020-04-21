Наталия Антонова дала рецепт витаминного салата из капусты с соусом из варенья

Актриса Наталия Антонова опубликовала в Сети рецепт салата из свежих овощей. Его состав довольно простой – эти овощи есть в любом продуктовом магазине. А вот заправка блюда – весьма оригинальна.
Итак, для приготовления фирменного витаминного блюда от Антоновой понадобятся: морковь, редька, свекла, редис, огурец, укроп. Все овощи натереть в сыром виде, зелень мелко нашинковать.
Для соуса смешать оливковое масло с тыквенным, добавить немного бальзамического уксуса, соевого соуса и столовую ложку варенья из грецких орехов. «Приятного аппетита!» — пожелала своим подписчикам звезда.
Этот рецепт вдохновил фолловеров Антоновой на другие блюда.
«Глядя на вашу тарелку, я вспомнила про зеленую редьку в другом холодильнике! Завтра будет салат с морковью и сметаной», — к примеру, прокомментировала одна из почитательниц творчества актрисы.