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Наталия Антонова дала рецепт витаминного салата из капусты с соусом из варенья

В состав также входит редька и огурец.

Наталия Антонова дала рецепт витаминного салата из капусты с соусом из варенья
Наталия Антонова. Фото: Global look press.

Актриса Наталия Антонова опубликовала в Сети рецепт салата из свежих овощей. Его состав довольно простой – эти овощи есть в любом продуктовом магазине. А вот заправка блюда – весьма оригинальна.

Итак, для приготовления фирменного витаминного блюда от Антоновой понадобятся: морковь, редька, свекла, редис, огурец, укроп. Все овощи натереть в сыром виде, зелень мелко нашинковать.

Для соуса смешать оливковое масло с тыквенным, добавить немного бальзамического уксуса, соевого соуса и столовую ложку варенья из грецких орехов. «Приятного аппетита!» — пожелала своим подписчикам звезда.

Этот рецепт вдохновил фолловеров Антоновой на другие блюда.

«Глядя на вашу тарелку, я вспомнила про зеленую редьку в другом холодильнике! Завтра будет салат с морковью и сметаной», — к примеру, прокомментировала одна из почитательниц творчества актрисы.

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