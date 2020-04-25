Привет из Поднебесной: необычные блюда китайской кухни, которые можно приготовить дома

В Китае практически победили коронавирус. И мы победим! Только давайте пообедаем, как они.

Мапо тофу

Говорят, блюдо придумала одна китайская бабушка, в чьей гостинице совсем не было клиентов. А приготовила мапо тофу — и разбогатела.

НАДО (на 2 порции): 150 г говяжьего фарша · 500 г сыра тофу · 3 стручка чили · 3 стебелька зеленого лука · 2 зубчика чеснока · 2 см корня имбиря · 3 ст. ложки подсолнечного масла. Для соуса: 200 мл воды · 2 ст. ложки кукурузного крахмала · 1 ст. ложка пасты чили · 2 ч. ложки масла чили · 1 ч. ложка кунжутного масла · соль-перец · 0,5 ч. ложки сахара.

ГОТОВИМ:

Фарш обжариваем на подсолнечном масле. Перец мелко режем (можно использовать сушеный), отправляем в сковороду вместе с тертым имбирем и пастой чили, разогреваем и вливаем горячую воду, доводим до кипения, добавляем соевый соус, кунжутное масло, сахар, перчим, при необходимости солим. В сковороду с соусом кладем обжаренный фарш и кубики тофу, перемешиваем, накрываем крышкой на пару минут. Добавляем мелко нарубленный чеснок и разведенный в воде крахмал. Перемешиваем, выключаем огонь. Подаем, посыпав зеленым луком (режьте его наискосок).

Курица гунбао

Это блюдо сычуаньской кухни изобрел сановник Дин Баочжэнь, живший в эпоху династии Цин.

НАДО (на 4 порции): 800 г филе куриных бедер · 2 ст. ложки соевого соуса · 2 ст. ложки рисового уксуса · 2 сладких перца · 2 стручка чили · 70 г жареного несоленого арахиса · 100 мл куриного бульона · 2 см корня имбиря · 1 ст. ложка кунжутного масла · 2 ст. ложки оливкового масла · кунжут для подачи.

ГОТОВИМ:

Бедра режем кусочками, поливаем смесью соевого соуса и рисового уксуса, перемешиваем, маринуем в холодильнике час. Сладкие перцы и чили нарезаем тонкими полосками, удалив семена. Имбирь мелко режем ножом. На оливковом масле обжариваем чили буквально полминуты, добавляем имбирь и сладкий перец, жарим все вместе еще 3 минуты, выкладываем в миску. Жарим кусочки филе до румяности небольшими партиями, убираем (если положить все сразу, мясо будет тушиться). Возвращаем всю курицу в сковороду, добавляем арахис, кунжутное масло, вливаем бульон и тушим без крышки до выпаривания жидкости. Подаем с отварным рисом в качестве гарнира: сверху кладем мясо с арахисом, затем жареный перец, посыпаем кунжутом.

Свинина по-китайски

Лишь одна из бесконечных вариаций блюда.

НАДО (на 4 порции): 1 кг филе свинины · 1 луковица · 1 сладкий перец · 1 маленький кабачок · 2 свежих огурца · 4 ст. ложки растительного масла · 1 ст. ложка кунжута · 3 ст. ложки соевого соуса · 1 ст. ложка рисового уксуса · 3 ст. ложки белого сухого вина · соль-перец · 1 ст. ложка сахара · 5 перьев зеленого лука.

ГОТОВИМ:

Мясо режем тонкими ломтиками. Маринуем минимум полчаса в смеси сахара, уксуса, соевого соуса, вина и половины масла. Обжариваем частями на сильном огне, добавляем лук полукольцами, кунжут, жарим до золотистости лука, вынимаем из сковороды. Кабачок, огурцы и сладкий перец шинкуем соломкой и обжариваем 3 мин. в той же сковороде. Возвращаем в сковороду мясо, перемешиваем, посыпаем зеленым луком.