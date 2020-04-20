Пока рестораны закрыты: IKEA опубликовала рецепт своих фирменных фрикаделек

Фирменные фрикадельки из ресторана IKEA теперь можно приготовить дома. Шведская компания раскрыла рецепт блюда и соуса к нему, чтобы поддержать самоизолированных клиентов, пишет портал Hypebeast. Руководство по приготовлению сделано в стиле инструкции по сбору мебели.

«Мы знаем, что некоторые люди могут скучать по нашим фрикаделькам, поэтому выпустили домашний альтернативный рецепт с использованием легкодоступных ингредиентов, который поможет тем, кто ищет вдохновение на кухне», — говорит менеджер по продовольствию IKEA Лорена Луридо.

Для фрикаделек повару понадобится 500 грамм говяжьего фарша, 250 грамм свиного фарша, мелконарезанные луковица и зубчик чеснока, 100 грамм панировочных сухарей, яйцо, 5 столовых ложек цельного молока, соль и перец по вкусу.

Для соуса нужно немного подсолнечного или оливкового масла, 40 грамм сливочного масла, 40 грамм пшеничной муки, 150 мл овощного бульона, 150 мл говяжьего бульона, 150 мл жирных сливок, 2 чайные ложки соевого соуса, 1 чайная ложка дижонской горчицы.

Сначала смешиваем два вида фарша, добавляем лук, чеснок, панировочные сухари, яйцо и перемешиваем все это до однородной массы. После добавляем молоко, соль и перец. Катаем шарики и выкладываем их на тарелку. Затем фрикадельки стоит убрать в холодильник на два часа, чтобы они сохранили полученную форму.

Далее комочки нужно обжарить с маслом на среднем огне, чтобы у них появилась равномерная корочка со всех сторон. Одновременно разогреваем духовку до 180 градусов. Со сковороды перекладываем фрикадельки на противень и ставим печься на 30 минут.

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Для соуса: растопить сливочное масло на сковороде, добавить в него муку и размешивать две минуты. Затем добавить бульоны, продолжая размешивать. А потом сливки, соевый соус и горчицу. Получившуюся массу нужно довести до кипения, а затем дать загустеть.

В конце рецепта сказано, что фрикадельки лучше всего подавать с картошкой. Ну как, отважитесь повторить легендарный рецепт?