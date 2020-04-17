Екатерина Одинцова поделилась рецептом креветок с имбирем и чесноком

47-летняя телеведущая Екатерина Одинцова решила возродить свою былую передачу «Мамина кухня» на своей странице в Instagram. Женщина призналась, что в самоизоляции стала больше готовить, и может поделиться с подписчиками множеством интересных рецептов.

И вот она представила рецепт креветок в маринаде, который придумала сама.

«На 100 граммов соевого соуса добавляем 50 граммов оливкового масла, одну головку чеснока, имбирь размером с два грецких ореха, сок одного лимона. Все перемешать и хранить в холодильнике. На один килограмм креветок нужно 50-70 граммов такого маринада», — написала Одинцова.

Она отметила, что для этого рецепта подойдут и мороженные креветки, неважно с панцирем или без. Она заливает их маринадом, дает настояться два часа, а потом вместе с соусом тушит на медленном огне 15 минут. Ведущая отметила, что блюдо получается очень вкусным и низкокалорийным.

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Описанного маринада Екатерина готовит много и хранит его в банке в холодильнике, потому что он подходит не только для приготовления креветок, но и для заправки салатов.