Оскар Кучера поделился рецептом красного кулича, который не засохнет

45-летний актер Оскар Кучера, который в свое время вел передачу «Кулинарный поединок», поделился рецептом пасхального кулича, больше похожего на торт.

«Для теста нам понадобится полкило муки, два стакана сахарной пудры, 200 граммов жирного творога, по полстакана свекольного и морковного соков. Все ингредиенты смешать и вымесить тесто. Разлить его по формам, выпекать в духовке полчаса при температуре 160 градусов», — цитирует артиста издание «Вечерняя Москва».

Получившийся «торт» нужно полить сверху глазурью, которая получается путем смешивания яичных белков, сахарной пудры и лимонного сока. Прежде, чем эта смесь застынет на куличе, Кучера советует украсить композицию шоколадной крошкой, толчеными орехами и дольками мармелада. Здесь можно активно проявить свое творческое начало.

У этого рецепта есть свои изюминки: благодаря добавленным в тесто сокам, кулич получится яркого красно-оранжевого цвета. В добавок, он дольше будет сохранять свежесть и станет не особо «тяжелым» блюдом для тех, кто считает калории. Приятного аппетита!