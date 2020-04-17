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Меню после Великого поста: три ужина, способных украсить стол

Великий пост заканчивается, а, значит, уже совсем скоро можно будет побаловать себя сытными вкусными блюдами после Пасхи.

Меню после Великого поста: три ужина, способных украсить стол
Шеф-повар и  телеведущий программы «Пять ужинов» Андрей Бова. Фото: телеканал «Dомашний»

Шеф-повар и  телеведущий программы «Пять ужинов» Андрей Бова предлагает читателям Teleprogramma.pro три варианта праздничных ужинов, способных украсить любой стол.

Куриная печень с гранатовым соусом и картофельным пюре с сыром «Маасдам»

Куриная печень с гранатовым соусом и картофельным пюре с сыром «Маасдам». Фото
Куриная печень с гранатовым соусом и картофельным пюре с сыром «Маасдам». Фото: телеканал «Dомашний»
  • Куриная печень-200гр.
  • Мука-100гр.
  • Картофель-300гр. (ПЮРЕ)
  • Сливки 33%-60гр.
  • Сыр «Маасдам»-100гр.
  • Чеснок-10гр.
  • Укроп-10гр.
  • Соус Наршараб-50гр.
  • Зерно граната-50гр.

Куриную печень хорошо промыть и почистить от плёнки. Запанировать в муке и обжарить на хорошо разогретом растительном масле на сковороде В картофельное пюре добавить сливки, хорошенько все перемешать и разогреть в кастрюле.

В разогретое пюре добавить натертый на крупной терке сыр маасдам и мелко порезанный чеснок. Выложить пюре на тарелку, на пюре обжаренную печень и полить соусом наршараб. Украсить блюдо зернами граната и зеленью укропа.

Макароны с сыром запеченные с пшеничной крошкой и беконом

Макароны с сыром запеченные с пшеничной крошкой и беконом. Фото
Макароны с сыром запеченные с пшеничной крошкой и беконом. Фото: телеканал «Dомашний»
  • Макароны рожки-1 уп.
  • Сливки-300гр.
  • Сыр «Гауда»-100гр.
  • Сыр «Чеддер»-100гр. (желтый)
  • Сыр плавленый «Виола»-100гр.
  • Бекон-60гр.
  • Сухари «Панко»-100гр.
  • Лимон-1шт.

В сотейнике доводим до кипения сливки и выпариваем их. Добавляем натертые на крупной терке три вида сыра. Когда сыр растает – добавляем в соус отваренные макароны. Перемешиваем, посыпаем пшеничной крошкой с беконом и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Пшеничные крошки с беконом: мелко режем бекон и обжариваем на сковороде, далее добавляем панировочные сухари и цедру лимона. Томим еще 3-4 минуты и снимаем.

Тушеная капуста со свининой, беконом и тмином

Тушеная капуста со свининой, беконом и тмином. Фото
Тушеная капуста со свининой, беконом и тмином. Фото: телеканал «Dомашний»
  • Свиная шея-300гр.
  • Капуста б\к-200гр.
  • Лук репчатый-100гр.
  • Чеснок-10гр.
  • Бекон-70гр.
  • Белое вино-100гр.
  • Тмин-5гр.
  • Гвоздика-2гр.
  • Брусничное варенье-50гр.
  • Сметана-30гр.

В кастрюли обжарить нарезанный кубиками бекон и репчатый лук. Добавить к луку натертый на мелкой терке чеснок. В обжаренный лук с чесноком добавить нарезанную кубиками свиную шею и обжарить до золотистого цвета.

После этого в кастрюлю выложить нарезанную тонкой соломкой капусту. в капусту положить гвоздику и тмин. Залить её вином и выпарить его наполовину. Убавить огонь до минимума и тушить капусту с мясом 15-20 минут.

За 5 минут до готовности добавить капусте брусничное варенье. Подавать тушеную капусту со сметаной.

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