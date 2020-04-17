Меню после Великого поста: три ужина, способных украсить стол

Великий пост заканчивается, а, значит, уже совсем скоро можно будет побаловать себя сытными вкусными блюдами после Пасхи.

Шеф-повар и телеведущий программы «Пять ужинов» Андрей Бова предлагает читателям Teleprogramma.pro три варианта праздничных ужинов, способных украсить любой стол.

Куриная печень с гранатовым соусом и картофельным пюре с сыром «Маасдам»

Куриная печень-200гр.

Мука-100гр.

Картофель-300гр. (ПЮРЕ)

Сливки 33%-60гр.

Сыр «Маасдам»-100гр.

Чеснок-10гр.

Укроп-10гр.

Соус Наршараб-50гр.

Зерно граната-50гр.

Куриную печень хорошо промыть и почистить от плёнки. Запанировать в муке и обжарить на хорошо разогретом растительном масле на сковороде В картофельное пюре добавить сливки, хорошенько все перемешать и разогреть в кастрюле.

В разогретое пюре добавить натертый на крупной терке сыр маасдам и мелко порезанный чеснок. Выложить пюре на тарелку, на пюре обжаренную печень и полить соусом наршараб. Украсить блюдо зернами граната и зеленью укропа.

Макароны с сыром запеченные с пшеничной крошкой и беконом

Макароны рожки-1 уп.

Сливки-300гр.

Сыр «Гауда»-100гр.

Сыр «Чеддер»-100гр. (желтый)

Сыр плавленый «Виола»-100гр.

Бекон-60гр.

Сухари «Панко»-100гр.

Лимон-1шт.

В сотейнике доводим до кипения сливки и выпариваем их. Добавляем натертые на крупной терке три вида сыра. Когда сыр растает – добавляем в соус отваренные макароны. Перемешиваем, посыпаем пшеничной крошкой с беконом и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.

Пшеничные крошки с беконом: мелко режем бекон и обжариваем на сковороде, далее добавляем панировочные сухари и цедру лимона. Томим еще 3-4 минуты и снимаем.

Тушеная капуста со свининой, беконом и тмином

Свиная шея-300гр.

Капуста б\к-200гр.

Лук репчатый-100гр.

Чеснок-10гр.

Бекон-70гр.

Белое вино-100гр.

Тмин-5гр.

Гвоздика-2гр.

Брусничное варенье-50гр.

Сметана-30гр.

В кастрюли обжарить нарезанный кубиками бекон и репчатый лук. Добавить к луку натертый на мелкой терке чеснок. В обжаренный лук с чесноком добавить нарезанную кубиками свиную шею и обжарить до золотистого цвета.

После этого в кастрюлю выложить нарезанную тонкой соломкой капусту. в капусту положить гвоздику и тмин. Залить её вином и выпарить его наполовину. Убавить огонь до минимума и тушить капусту с мясом 15-20 минут.

За 5 минут до готовности добавить капусте брусничное варенье. Подавать тушеную капусту со сметаной.