Меню после Великого поста: три ужина, способных украсить стол

Шеф-повар и телеведущий программы «Пять ужинов» Андрей Бова предлагает читателям Teleprogramma.pro три варианта праздничных ужинов, способных украсить любой стол.
Куриная печень с гранатовым соусом и картофельным пюре с сыром «Маасдам»
- Куриная печень-200гр.
- Мука-100гр.
- Картофель-300гр. (ПЮРЕ)
- Сливки 33%-60гр.
- Сыр «Маасдам»-100гр.
- Чеснок-10гр.
- Укроп-10гр.
- Соус Наршараб-50гр.
- Зерно граната-50гр.
Куриную печень хорошо промыть и почистить от плёнки. Запанировать в муке и обжарить на хорошо разогретом растительном масле на сковороде В картофельное пюре добавить сливки, хорошенько все перемешать и разогреть в кастрюле.
В разогретое пюре добавить натертый на крупной терке сыр маасдам и мелко порезанный чеснок. Выложить пюре на тарелку, на пюре обжаренную печень и полить соусом наршараб. Украсить блюдо зернами граната и зеленью укропа.
Макароны с сыром запеченные с пшеничной крошкой и беконом
- Макароны рожки-1 уп.
- Сливки-300гр.
- Сыр «Гауда»-100гр.
- Сыр «Чеддер»-100гр. (желтый)
- Сыр плавленый «Виола»-100гр.
- Бекон-60гр.
- Сухари «Панко»-100гр.
- Лимон-1шт.
В сотейнике доводим до кипения сливки и выпариваем их. Добавляем натертые на крупной терке три вида сыра. Когда сыр растает – добавляем в соус отваренные макароны. Перемешиваем, посыпаем пшеничной крошкой с беконом и отправляем в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов.
Пшеничные крошки с беконом: мелко режем бекон и обжариваем на сковороде, далее добавляем панировочные сухари и цедру лимона. Томим еще 3-4 минуты и снимаем.
Тушеная капуста со свининой, беконом и тмином
- Свиная шея-300гр.
- Капуста б\к-200гр.
- Лук репчатый-100гр.
- Чеснок-10гр.
- Бекон-70гр.
- Белое вино-100гр.
- Тмин-5гр.
- Гвоздика-2гр.
- Брусничное варенье-50гр.
- Сметана-30гр.
В кастрюли обжарить нарезанный кубиками бекон и репчатый лук. Добавить к луку натертый на мелкой терке чеснок. В обжаренный лук с чесноком добавить нарезанную кубиками свиную шею и обжарить до золотистого цвета.
После этого в кастрюлю выложить нарезанную тонкой соломкой капусту. в капусту положить гвоздику и тмин. Залить её вином и выпарить его наполовину. Убавить огонь до минимума и тушить капусту с мясом 15-20 минут.
За 5 минут до готовности добавить капусте брусничное варенье. Подавать тушеную капусту со сметаной.