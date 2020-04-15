«Быстрый»: Кожевникова дала рецепт простых кабачково-картофельных оладушек

Их можно жарить на сковороде или на гриле.

«Давайте вместе сварганим быстрый и полезный ужин?» — обратилась к своим подписчикам в блоге актриса Мария Кожевникова. И дала рецепт аппетитных овощных оладушек, которые очень просто готовятся.

Для приготовления блюда необходимо взять: кабачок (любой, можно цукини), тыкву, яйцо, муку, морковку, чеснок, масло оливковое для жарки, картошку, соль по вкусу. Овощи натереть, ингредиенты смешать.

«Жарить на плите каждую сторону около 5 минут, я это делаю на своем боевом гриле. Эти оладушки обожают дети, и нам для фигуры просто необходим именно такой легкий, но сытный ужин. Мы еще добавляем сметанку», — объяснила Мария и пожелала всем приятного аппетита.

Ранее своим фирменным рецептом поделилась Лариса Гузеева, которая умеет готовить вкусную суточную капусту по-грузински. Ведущая уверяет, что людей потом от нее за уши не оттащишь.