Блюдо из кино: Зара приготовила легендарные лепешки

Певица показала, как сделать гату, которое можно было увидеть в фильме «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Зара рассказала, как приготовить дома восточную гату. Артистка утверждает, что такие же лепешки поглощала Наталья Варлей в знаменитой советской комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

«Помните, с каким аппетитом главная героиня ела лепешки? Вот именно эти лепешки — круглую гату, мы и будем сегодня готовить», — написала Зара.

Певица записала видео, в котором пошагово показала приготовление знаменитого блюда. Подписчикам звезды пришелся по душе рецепт легендарных лепешек.

«Вам надо передачу вести про уникальные восточные блюда. Вы так изящно и с любовью делаете», «Так, вы оставите всех фудблогеров без работы», «Зарочка, спасибо за хороший рецепт», — поблагодарили артистку поклонники.

Зара часто делится в своем инстаграме рецептами восточных блюд. Подобный контент певицы не оставляет равнодушной ее аудиторию. Люди удивляются, как девушка успевает совмещать творческую деятельность на сцене и домашние дела. Впрочем, в режиме самоизоляции с последним стало гораздо легче.