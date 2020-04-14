Музей Чехова представил кулинарный марафон по рецептам семьи писателя

Дом-музей Антона Чехова в Ялте перестроился на работу в онлайн-режиме, и одной из его фишек стал кулинарный марафон по рецептам семьи писателя. Сотрудники учреждения публикуют в Instagram кухонные записи сестры писателя Марии Павловны Чеховой и снимают видео о том, как приготовить описанные ею блюда «той эпохи».

Один из свежих рецептов — луковый суп «как во Франции».

Вам понадобятся: 1-2 луковицы; около 110 граммов сливочного масла, 2-3 картофелины, мука, лимон и крутоны (сухарики).

Луковицы нужно нарезать и поджарить на масле в кастрюле. Когда лук зарумянится, посыпать его мукой, залить нужное количество горячей воды и добавить мелко нарезанный (или натертый) картофель. Затем варево нужно посолить и кипятить полчаса. Перед подачей на стол нужно влить ложку лимонного сока и добавить сухарики.

Масло можно заменить на растительное, и полученное блюдо вполне подходит для поста. Приятного аппетита!