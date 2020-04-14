«В Венеции за выход из дома могут посадить в тюрьму»
Жанна Бадоева
Звездный гость
«Лидию Федосееву-Шукшину отвергает семья»
Лера Кудрявцева

Музей Чехова представил кулинарный марафон по рецептам семьи писателя

Предлагаем вам приготовить простой луковый суп, который готовили Чеховы.

Музей Чехова представил кулинарный марафон по рецептам семьи писателя
Поклонникам Антона Чехова предлагают приготовить блюда его эпохи. Фото: Russian Look

Дом-музей Антона Чехова в Ялте перестроился на работу в онлайн-режиме, и одной из его фишек стал кулинарный марафон по рецептам семьи писателя. Сотрудники учреждения публикуют в Instagram кухонные записи сестры писателя Марии Павловны Чеховой и снимают видео о том, как приготовить описанные ею блюда «той эпохи».

Один из свежих рецептов — луковый суп «как во Франции».

Вам понадобятся: 1-2 луковицы; около 110 граммов сливочного масла, 2-3 картофелины, мука, лимон и крутоны (сухарики).

Луковицы нужно нарезать и поджарить на масле в кастрюле. Когда лук зарумянится, посыпать его мукой, залить нужное количество горячей воды и добавить мелко нарезанный (или натертый) картофель. Затем варево нужно посолить и кипятить полчаса. Перед подачей на стол нужно влить ложку лимонного сока и добавить сухарики.

Масло можно заменить на растительное, и полученное блюдо вполне подходит для поста. Приятного аппетита!

Тэги

Антон Павлович ЧеховКрымКулинарные рецептырецептРецепт супаЯлта
Loading...