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Баловство: готовим в домашних условиях вкусное печенье

Немного сладкого не испортит вашу фигуру даже на карантине. Геннадиев, Татьян и всех остальных тоже касается.

Баловство: готовим в домашних условиях вкусное печенье
Рецепты печеньев. Фото: shutterstock

С арахисом и клюквой

С арахисом и клюквой. Фото
С арахисом и клюквой. Фото: shutterstock

НАДО (на 4 порции): 200 г сливочного масла · 200 г сахара · 200 г арахисовой пасты · 1 яйцо · 200 г муки · 0,5 ч. ложки соли · 1 ч. ложка соды · 50 г арахиса · 50 г вяленой клюквы (не найдете, замените изюмом или рубленым шоколадом).

ГОТОВИМ:

  1. Размягченное масло взбиваем с сахаром.
  2. Добавляем арахисовую пасту и яйцо, перемешиваем.
  3. Добавляем муку, соль и соду.
  4. Хорошенько вымешиваем вилкой.
  5. Несоленый арахис крупно режем, отправляем в тесто. Добавляем клюкву. Перемешиваем.
  6. Противень застилаем кулинарным пергаментом. Выкладываем ложкой более-менее круглые шарики на расстоянии не менее 6 см друг от друга.
  7. Выпекаем 20 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета.
  8. Вынимаем, даем остыть.

Творожные треугольные

Творожные треугольные. Фото
Творожные треугольные. Фото: shutterstock

НАДО (на 8 порций): 200 г сливочного масла · 2 стакана муки · 250 г творога · 1 пакетик разрыхлителя · 1/3 стакана сахара.

ГОТОВИМ:

  1. Масло натираем на терке. Добавляем в него творог, перемешиваем.
  2. Добавляем муку, замешиваем довольно мягкое тесто.
  3. Раскатываем пласт толщиной около 6 мм, вырезаем подходящим стаканом кружки, как на пельмени.
  4. Обваливаем их в сахаре, складываем пополам и еще раз пополам, вновь обваливаем в сахаре.
  5. Противень застилаем кулинарным пергаментом. Выкладываем треугольнички и запекаем 15 минут при температуре 170 °С до нежной золотистости.
  6. Вынимаем, даем остыть.

Овсяные без муки и сахара

Овсяные без муки и сахара. Фото
Овсяные без муки и сахара. Фото: shutterstock

НАДО (на 2 порции): 150 г овсяных хлопьев (по объему: 2 стакана 200 мл) · 150 мл кефира · 30 г изюма · 1 ст. ложка меда · щепотка корицы.

ГОТОВИМ:

  1. Кефир подогрейте до теплого состояния в микроволновке, залейте им овсянку, оставьте на 40 минут для набухания.
  2. Промытый изюм запарьте кипятком на 5 минут.
  3. Добавьте в овсянку с кефиром мед, отжатый изюм и корицу, перемешайте.
  4. Скатайте из массы одинаковые шарики (руки смачивайте, как при лепке котлет).
  5. Противень застилаем кулинарным пергаментом, выкладывает шарики и, орудуя широким ножом как шпателем, придаем им плоскую форму.
  6. Запекаем 25 минут при температуре 180 °С.

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