Баловство: готовим в домашних условиях вкусное печенье

Немного сладкого не испортит вашу фигуру даже на карантине. Геннадиев, Татьян и всех остальных тоже касается.

С арахисом и клюквой

НАДО (на 4 порции): 200 г сливочного масла · 200 г сахара · 200 г арахисовой пасты · 1 яйцо · 200 г муки · 0,5 ч. ложки соли · 1 ч. ложка соды · 50 г арахиса · 50 г вяленой клюквы (не найдете, замените изюмом или рубленым шоколадом).

ГОТОВИМ:

Размягченное масло взбиваем с сахаром. Добавляем арахисовую пасту и яйцо, перемешиваем. Добавляем муку, соль и соду. Хорошенько вымешиваем вилкой. Несоленый арахис крупно режем, отправляем в тесто. Добавляем клюкву. Перемешиваем. Противень застилаем кулинарным пергаментом. Выкладываем ложкой более-менее круглые шарики на расстоянии не менее 6 см друг от друга. Выпекаем 20 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета. Вынимаем, даем остыть.

Творожные треугольные

НАДО (на 8 порций): 200 г сливочного масла · 2 стакана муки · 250 г творога · 1 пакетик разрыхлителя · 1/3 стакана сахара.

ГОТОВИМ:

Масло натираем на терке. Добавляем в него творог, перемешиваем. Добавляем муку, замешиваем довольно мягкое тесто. Раскатываем пласт толщиной около 6 мм, вырезаем подходящим стаканом кружки, как на пельмени. Обваливаем их в сахаре, складываем пополам и еще раз пополам, вновь обваливаем в сахаре. Противень застилаем кулинарным пергаментом. Выкладываем треугольнички и запекаем 15 минут при температуре 170 °С до нежной золотистости. Вынимаем, даем остыть.

Овсяные без муки и сахара

НАДО (на 2 порции): 150 г овсяных хлопьев (по объему: 2 стакана 200 мл) · 150 мл кефира · 30 г изюма · 1 ст. ложка меда · щепотка корицы.

ГОТОВИМ: