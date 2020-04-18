Баловство: готовим в домашних условиях вкусное печенье

С арахисом и клюквой
НАДО (на 4 порции): 200 г сливочного масла · 200 г сахара · 200 г арахисовой пасты · 1 яйцо · 200 г муки · 0,5 ч. ложки соли · 1 ч. ложка соды · 50 г арахиса · 50 г вяленой клюквы (не найдете, замените изюмом или рубленым шоколадом).
ГОТОВИМ:
- Размягченное масло взбиваем с сахаром.
- Добавляем арахисовую пасту и яйцо, перемешиваем.
- Добавляем муку, соль и соду.
- Хорошенько вымешиваем вилкой.
- Несоленый арахис крупно режем, отправляем в тесто. Добавляем клюкву. Перемешиваем.
- Противень застилаем кулинарным пергаментом. Выкладываем ложкой более-менее круглые шарики на расстоянии не менее 6 см друг от друга.
- Выпекаем 20 минут при температуре 180 °С до золотистого цвета.
- Вынимаем, даем остыть.
Творожные треугольные
НАДО (на 8 порций): 200 г сливочного масла · 2 стакана муки · 250 г творога · 1 пакетик разрыхлителя · 1/3 стакана сахара.
ГОТОВИМ:
- Масло натираем на терке. Добавляем в него творог, перемешиваем.
- Добавляем муку, замешиваем довольно мягкое тесто.
- Раскатываем пласт толщиной около 6 мм, вырезаем подходящим стаканом кружки, как на пельмени.
- Обваливаем их в сахаре, складываем пополам и еще раз пополам, вновь обваливаем в сахаре.
- Противень застилаем кулинарным пергаментом. Выкладываем треугольнички и запекаем 15 минут при температуре 170 °С до нежной золотистости.
- Вынимаем, даем остыть.
Овсяные без муки и сахара
НАДО (на 2 порции): 150 г овсяных хлопьев (по объему: 2 стакана 200 мл) · 150 мл кефира · 30 г изюма · 1 ст. ложка меда · щепотка корицы.
ГОТОВИМ:
- Кефир подогрейте до теплого состояния в микроволновке, залейте им овсянку, оставьте на 40 минут для набухания.
- Промытый изюм запарьте кипятком на 5 минут.
- Добавьте в овсянку с кефиром мед, отжатый изюм и корицу, перемешайте.
- Скатайте из массы одинаковые шарики (руки смачивайте, как при лепке котлет).
- Противень застилаем кулинарным пергаментом, выкладывает шарики и, орудуя широким ножом как шпателем, придаем им плоскую форму.
- Запекаем 25 минут при температуре 180 °С.