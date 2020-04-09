Настроение «воскресенье»: Юлия Высоцкая поделилась секретом нежного десерта на завтрак

Возможность не ходить на работу по-новому выстраивает утро. Теперь каждый новый день может начинаться как выходной, без спешки и суеты.

В такой благодатный период самое время побаловать себя и семью нежным и аппетитным завтраком из сырников. Российская актриса, телеведущая и автор кулинарного проекта «Едим дома» Юлия Высоцкая поделилась очередным оригинальным рецептом полезного и простого в приготовлении угощения.

Для сырников на манной крупе вам понадобятся 350 грамм нежирного творога, 1 куриное яйцо, полторы столовых ложки манки, две столовых ложки муки и 1 столовая ложка масла для жарки.

Смешиваем в миске творог, яйцо и манную крупу, растираем массу и оставляем на несколько минут «отдышаться». Далее, делим ее на равные части и формируем сырники. Каждый обваливаем в муке для панировки.

Добавляем на сковородку масло, оно должно всего лишь прикрывать дно. Каждый сырник обжариваем с двух сторон до золотистой корочки. Поскольку в рецепте не используется сахар, то подсластить нежное угощение можно с помощью топпинга.

Юлия Высоцкая рекомендует использовать сгущенное молоко, топленую карамель, ягодный соус или варенье. Такой завтрак зарядит энергией, порадует всю семью и подарит настроение выходного дня в любой будний день недели.