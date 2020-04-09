Галина Боб дала рецепт домашней шаурмы с фаршем

Галина Боб, звезда сериала «Деффчонки», научила своих поклонников готовить вкусную шаурму на итальянский лад в домашних условиях. Актриса призналась, что подглядела этот рецепт в сериале «Отчаянные домохозяйки».

Для блюда понадобится готовый фарш, любая зелень, маслины, тертый сыр, соус песто, томат, сливочное масло, приправы и оливковое масло.

Фарш нужно обжарить коло 7 минут на оливковом масле, добавить приправы и соль. Готовый лаваш намазать соусом песто (можно заменить на майонез). Разложить еще горячий фарш, сверху – тертый сыр, зелень, маслины. Томат нарубить кубиками, отправить туда же. Завернуть лепешку в ролл.

Сливочное масло растопить на сковороде и обжарить на нем шаурму с двух сторон.

«Приятного аппетита», — пожелала своим подписчикам в Instagram Галина Боб.

Напомним, у актрисы недавно обнаружили коронавирус, а вот тест ее мужа дал отрицательный результат.