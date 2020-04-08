Нежная классика с яблоками: Высоцкая поделилась рецептом вкусного и полезного блюда

В режиме самоизоляции разнообразить привычное меню – особенно, если вы раньше не стояли сутками у плиты – довольно сложно.

Известная российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая в проекте «Едим дома» неутомимо предлагает все новые и новые кулинарные решения. На этот раз очаровательная Юлия предложила порадовать близких классической шарлоткой.

Быстрое, невероятно вкусное и полезное блюдо создаст дома настроение праздника и подарит предвкушение сочного и теплого лета. Вот рецепт блюда от Высоцкой «по-домашнему».

Нам понадобятся 3 куриных яйца, ¾ стакана сахара, 1 стакан пшеничной муки, 5 яблок любого любимого вами сорта, 1 чайная ложка корицы и 20 грамм сливочного масла.

Очищаем яблоки от косточек и кожуры, чтобы при запекании они стали по-настоящему нежными. Нарезаем их тонкими дольками и выкладываем в форму для выпечки, заранее смазанную сливочным маслом. Сверху присыпаем корицей.

Яйца и сахар взбиваем в пышную пену. Добавляем муку и аккуратно перемешиваем. Разливаем тесто на подготовленные яблоки так, чтобы оно равномерно распределилось между дольками.

Помещаем форму в духовку, разогретую до 180-200 градусов примерно на 40 минут. Корочка пирога должна стать золотистой, а по дому – разлиться сладкий аромат печеных яблок с корицей.

Перед подачей на стол шарлотку следует немного остудить и присыпать – по желанию – сахарной пудрой. Подавать ароматный летний десерт можно с шариками ванильного мороженого, которые сливочно оттенят вкус нежной начинки.