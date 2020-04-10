Пасхальный стол: три рецепта куличей от шеф-повара шоу «Пять ужинов»

Думаете покупать в этом году пасхи? А попробуйте приготовить сами.

Карантин карантином, а светлый праздник Пасхи никто не отменял. Как украсить праздничный стол новыми рецептами традиционных пасхальных блюд – читателям Teleprogramma.pro подскажет шеф-повар и ведущий программы «Пять ужинов» на телеканале Dомашний Андрей Бова.

Пасха творожная классическая

Творог—700 г (15%)

Сметана—250 г (20%)

Сливочное масло — 120 г

Сахар — 120 г

Желток — 5 шт

Ванильный сахар — 40 г

Изюм — 150 г

Цукаты — 100 г

Приготовление:

Творог протереть через сито, вбить яйца, добавить сливочное масло и сметану. Тщательно перемешать. Подготовленную творожную массу поставить на маленький огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. Снять с огня, желательно поставить на лед и перемешивать до тех пор, пока творожная масса не остынет. Затем добавить в смесь сахар, изюм, предварительно промытый и обсушенный, цукаты и ванильный сахар.

Творожную массу тщательно перемешать. Выложить в форму с несколькими слоями и поставить пасху под гнет, чтобы удалилась сыворотка. Готовую пасху посыпать цветной карамелью и кедровыми орешками.

Кекс с клюквой и изюмом

Масло сливочное — 175 г

Сахар — 175 г

Ванилин — 3 г

Соль — 3 г

Яйцо — 3 шт

Мука — 175 г

Разрыхлитель — 5 г

Изюм —100 г

Клюква сушеная— 100 г

Приготовление:

Взбейте размягченное сливочное масло с ванилином, солью и сахаром в пышную массу до полного растворения сахара. Продолжая взбивать, добавляя по одному яйца. Далее кладем просеянную муку и разрыхлитель. Не переставайте перемешивать.

В полученное густое тесто добавьте изюм, клюкву и все перемешайте Смажьте форму для выпекания маслом и присыпьте мукой. Выложите тесто в форму. Выпекайте кекс в разогретой до 160 градусов духовке 60-75 минут. Ориентируйтесь на свою духовку. Готовый кекс остудите в форме, при желании посыпьте сахарной пудрой. Кстати, на следующий день кекс будет намного вкуснее.

Пирог с апельсинами

Для глазури

Сливки 35%— 300 г

Сахарная пудра— 20 г

Для заварного крема:

Цукаты из апельсина— 150 г

Желтки— 7 шт

Ванильный сахар — 30 г

Мука — 130 г

Молоко — 250 г

Творог — 600 г

Апельсин — 2 шт

Для теста:

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 10 г

Сахар — 120 г

Соль — 5 г

Сливочное масло — 120 г

Желток — 3 шт

Приготовление:

Для теста муку, разрыхлитель, сахар, соль и нарезанное кусочками сливочное масло порубите ножом в крошку. Добавьте желтки и 2 ст. л. воды, замесите тесто. Для крема желтки разотрите с ванильным сахаром и мукой. Влейте кипящее молоко, перемешайте до гладкости. Остудите, смешайте с творогом. Сотрите с апельсинов цедру, вырежьте из апельсинов филе, добавьте вместе с цедрой и цукатами в творог. 2/3 теста раскатайте в круг диаметром 36 см. Выложите в форму 26 см, смазанную маслом. Чуть наколите вилкой. Выложите массу из творога, разровняйте, заверните края на начинку.

Из оставшегося теста скатайте полоски шириной 1,5 см. Выложите из них решетку на пироге. Смажьте маслом. Выпекайте при 180 °С 40 мин. Накройте фольгой и выпекайте еще 20 мин. Остудите пирог. Взбейте холодные сливки в пену, постепенно всыпая сахарную пудру. Подавайте пирог комнатной температуры, выложив на каждый кусок холодные сливки.

Приятного аппетита!