«Не смогла отказать!»: Наталья Антонова поделилась простым рецептом итальянской пиццы

Ее актриса готовит с сосисками.

Наталья Антонова, как и многие артисты, увлеклась в самоизоляции кулинарией. А своими фирменными рецептами она стала делиться в личном блоге.

«Когда дети попросили пиццу с сосисками и добрая мать не смогла отказать!» — озаглавила артистка свой новый пост.

Для приготовления пиццы она взяла следующие ингредиенты: 2 стакана муки, дрожжи «быстрые» 5 г, соль 1/3 ч. л., сахар 2 ч. л., оливковое масло 2-3 ст. л.

Муку Наталья просеяла, добавила дрожжи, соль, сахар. Размешала вилкой, влила обычную теплую воду — 160-170 мл. Добавила 2-3 ст. л. оливкового масла. Замесила тесто, понемногу добавляя муку, пока оно не перестало липнуть к рукам. Скатала из теста шар, положила его в небольшую чистую и сухую миску, накрыла чистой полотняной салфеткой.

Поставила тесто в теплое место на 40-45 минут, чтобы поднялось.

«После того как тесто поднимется, нужно скалкой (я руками) раскатать нужный размер, смазать противень оливковым маслом. Я раскатываю, точнее растягиваю, тесто на манке. Выпекать при температуре 190 градусов. Приятного аппетита», — написала в личном блоге Антонова.

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