«Паша съел всю»: Утяшева дала рецепт вкусной курицы в медовом соусе

Запекается блюдо в духовке и идет на ура.

Ляйсан Утяшева дала в личном блоге несколько простых рецептов вкусных блюд, которые может воспроизвести любая женщина. Ее мужу, резиденту и ведущему Comedy Club Павлу Воле очень понравилась курица, запеченная в духовке в медовом соусе.

Курицу девушка порезала на довольно крупные куски и уложила в специальную стеклянную посуду для запекания, посыпала перцем. Приготовила маринад, соединив мед, соевый соус, горчицу и немного соли. Обмазала им курицу и отправила в духовку, установив температуру 190 градусов.

На гарнир Ляйсан приготовила запеченные овощи: нарезала кабачки и болгарский перец, разложила на противень и тоже поставила в духовой шкаф.

«Паша съел всю курицу», — утверждает Утяшева.

Кстати, жена Воли тоже есть мясо, правда, не каждый день.