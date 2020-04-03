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Три рецепта для тех, кто постится в режиме карантина

Напоминаем, что сейчас не только карантин, но и Великий пост.

Три рецепта для тех, кто постится в режиме карантина
Блюда для Великого поста. Фото: телеканал Dомашний

Пост можно соблюдать строго, а можно – щадяще, с учетом экстренной ситуации. Не стоит подрывать здоровье, когда оно нужно для противостояния инфекции.

Шеф-повар и ведущий кулинарного шоу «Пять ужинов» Андрей Бова на телеканале Dомашний предлагает читателям Teleprogramma.pro три рецепта блюд для тех, кто соблюдает нестрогий пост – без мяса, но с продуктами животного происхождения.

Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром

Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром. Фото
Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром. Фото: телеканал Dомашний
  • Гречка — 500 г (отварная)
  • Морковь — 200 г
  • Лук репчатый — 200 г
  • Помидоры — 150 г
  • Масло сливочное — 100 г
  • Яйцо — 4 шт (отварные)
  • Сыр Гауда — 150 г
  • Мало растительное — 50 г

Приготовление:

Отварить предварительно гречку и яйца. Овощи порезать кубиками и обжарить на растительном масле. Выложить в емкость для запекания слоями сначала гречку, затем обжаренные овощи, потом мелко порезанные яйца, сверху посыпать плотным слоем мелко натертого сыра. Запекать в духовке при 180 градусах 15–20 минут.

Запеченный баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной

Запеченный баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной. Фото
Запеченный баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной. Фото: телеканал Dомашний
  • Баклажан – 4 шт (средние)
  • Масло растительное – 50 г
  • Томаты в собственном соку – 300 г (резанные)
  • Уксус 9% – 30 г
  • Сахар – 30 г
  • Сметана 20% – 100 г
  • Чеснок – 20 г
  • Кинза – 10 г
  • Кориандр молотой – 2 г

Приготовление:

На баклажанах делаем небольшие надрезы, заворачиваем в фольгу и ставим запекать в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Готовые баклажан разрезаем вдоль пополам. Солим, перчим и обжариваем на растительном масле. Подаем баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной.

Готовим томатный джем: томаты в собственном соку выпарить в сотейнике с добавлением уксуса и сахара до консистенции джема. Солим.

Сметана с чесноком: сметану смешать с мелко порезанным чесноком и кинзой. Добавить кориандр, соль и перец.

Ачма — грузинская сырная лазанья

Ачма - грузинская сырная лазанья. Фото
Ачма — грузинская сырная лазанья. Фото: телеканал Dомашний
  • Тесто для лазаньи – 1 уп
  • Сыр сулугуни – 500 г
  • Сыр адыгейский – 300 г
  • Яйца – 2 шт
  • Масло сливочное – 100 г
  • Томатная паста – 100 г
  • Уксус 9% – 20 г
  • Кинза – 10 г
  • Чеснок – 10 г

Приготовление:

Адыгейский сыр и сыр сулугуни натираем на крупной терке и смешиваем с яйцами. Тесто для лазаньи отвариваем в подсоленной воде. Выкладываем в форму для запекания слой теста и смазываем его сливочным маслом, на тесто кладем сыры с яйцом и закрываем тестом. Повторяем процедуру, пока сыры и тесто не закончатся.

Собранную Ачму ставим в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Подаем блюдо с томатным соусом.

Готовим томатный соус: смешиваем томатную пасту с уксусом в кипяченой воде, добавляем мелко нарезанную кинзу и чеснок. Солим, перчим и все перемешиваем.

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«Пять ужинов»Великий постКулинарные рецептыРецепты
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