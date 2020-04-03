Три рецепта для тех, кто постится в режиме карантина

Пост можно соблюдать строго, а можно – щадяще, с учетом экстренной ситуации. Не стоит подрывать здоровье, когда оно нужно для противостояния инфекции.
Шеф-повар и ведущий кулинарного шоу «Пять ужинов» Андрей Бова на телеканале Dомашний предлагает читателям Teleprogramma.pro три рецепта блюд для тех, кто соблюдает нестрогий пост – без мяса, но с продуктами животного происхождения.
Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром
- Гречка — 500 г (отварная)
- Морковь — 200 г
- Лук репчатый — 200 г
- Помидоры — 150 г
- Масло сливочное — 100 г
- Яйцо — 4 шт (отварные)
- Сыр Гауда — 150 г
- Мало растительное — 50 г
Приготовление:
Отварить предварительно гречку и яйца. Овощи порезать кубиками и обжарить на растительном масле. Выложить в емкость для запекания слоями сначала гречку, затем обжаренные овощи, потом мелко порезанные яйца, сверху посыпать плотным слоем мелко натертого сыра. Запекать в духовке при 180 градусах 15–20 минут.
Запеченный баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной
- Баклажан – 4 шт (средние)
- Масло растительное – 50 г
- Томаты в собственном соку – 300 г (резанные)
- Уксус 9% – 30 г
- Сахар – 30 г
- Сметана 20% – 100 г
- Чеснок – 20 г
- Кинза – 10 г
- Кориандр молотой – 2 г
Приготовление:
На баклажанах делаем небольшие надрезы, заворачиваем в фольгу и ставим запекать в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Готовые баклажан разрезаем вдоль пополам. Солим, перчим и обжариваем на растительном масле. Подаем баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной.
Готовим томатный джем: томаты в собственном соку выпарить в сотейнике с добавлением уксуса и сахара до консистенции джема. Солим.
Сметана с чесноком: сметану смешать с мелко порезанным чесноком и кинзой. Добавить кориандр, соль и перец.
Ачма — грузинская сырная лазанья
- Тесто для лазаньи – 1 уп
- Сыр сулугуни – 500 г
- Сыр адыгейский – 300 г
- Яйца – 2 шт
- Масло сливочное – 100 г
- Томатная паста – 100 г
- Уксус 9% – 20 г
- Кинза – 10 г
- Чеснок – 10 г
Приготовление:
Адыгейский сыр и сыр сулугуни натираем на крупной терке и смешиваем с яйцами. Тесто для лазаньи отвариваем в подсоленной воде. Выкладываем в форму для запекания слой теста и смазываем его сливочным маслом, на тесто кладем сыры с яйцом и закрываем тестом. Повторяем процедуру, пока сыры и тесто не закончатся.
Собранную Ачму ставим в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Подаем блюдо с томатным соусом.
Готовим томатный соус: смешиваем томатную пасту с уксусом в кипяченой воде, добавляем мелко нарезанную кинзу и чеснок. Солим, перчим и все перемешиваем.