Три рецепта для тех, кто постится в режиме карантина

Напоминаем, что сейчас не только карантин, но и Великий пост.

Пост можно соблюдать строго, а можно – щадяще, с учетом экстренной ситуации. Не стоит подрывать здоровье, когда оно нужно для противостояния инфекции.

Шеф-повар и ведущий кулинарного шоу «Пять ужинов» Андрей Бова на телеканале Dомашний предлагает читателям Teleprogramma.pro три рецепта блюд для тех, кто соблюдает нестрогий пост – без мяса, но с продуктами животного происхождения.

Запеканка из гречки с обжаренными овощами и сыром

Гречка — 500 г (отварная)

Морковь — 200 г

Лук репчатый — 200 г

Помидоры — 150 г

Масло сливочное — 100 г

Яйцо — 4 шт (отварные)

Сыр Гауда — 150 г

Мало растительное — 50 г

Приготовление:

Отварить предварительно гречку и яйца. Овощи порезать кубиками и обжарить на растительном масле. Выложить в емкость для запекания слоями сначала гречку, затем обжаренные овощи, потом мелко порезанные яйца, сверху посыпать плотным слоем мелко натертого сыра. Запекать в духовке при 180 градусах 15–20 минут.

Запеченный баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной

Баклажан – 4 шт (средние)

Масло растительное – 50 г

Томаты в собственном соку – 300 г (резанные)

Уксус 9% – 30 г

Сахар – 30 г

Сметана 20% – 100 г

Чеснок – 20 г

Кинза – 10 г

Кориандр молотой – 2 г

Приготовление:

На баклажанах делаем небольшие надрезы, заворачиваем в фольгу и ставим запекать в духовку на 30 минут при температуре 180 градусов. Готовые баклажан разрезаем вдоль пополам. Солим, перчим и обжариваем на растительном масле. Подаем баклажан с томатным джемом и чесночной сметаной.

Готовим томатный джем: томаты в собственном соку выпарить в сотейнике с добавлением уксуса и сахара до консистенции джема. Солим.

Сметана с чесноком: сметану смешать с мелко порезанным чесноком и кинзой. Добавить кориандр, соль и перец.

Ачма — грузинская сырная лазанья

Тесто для лазаньи – 1 уп

Сыр сулугуни – 500 г

Сыр адыгейский – 300 г

Яйца – 2 шт

Масло сливочное – 100 г

Томатная паста – 100 г

Уксус 9% – 20 г

Кинза – 10 г

Чеснок – 10 г

Приготовление:

Адыгейский сыр и сыр сулугуни натираем на крупной терке и смешиваем с яйцами. Тесто для лазаньи отвариваем в подсоленной воде. Выкладываем в форму для запекания слой теста и смазываем его сливочным маслом, на тесто кладем сыры с яйцом и закрываем тестом. Повторяем процедуру, пока сыры и тесто не закончатся.

Собранную Ачму ставим в духовку на 30 минут при температуре 200 градусов. Подаем блюдо с томатным соусом.

Готовим томатный соус: смешиваем томатную пасту с уксусом в кипяченой воде, добавляем мелко нарезанную кинзу и чеснок. Солим, перчим и все перемешиваем.