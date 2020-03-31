Ирина Дубцова на самоизоляции поделилась рецептом тыквенного хлеба

Исполнительница отметила, что на очереди приготовление французского хлеба с орешками.

Певица Ирина Дубцова в Instagram заявила, что находится на самоизоляции. Ее девиз в связи с этим событием — «Только не плачь». Это слова из ее популярной песни. Всем своим поклонникам она посоветовала в эти непростые дни печь. Причем не только «сладкое и тяжелое», но и полезный хлеб. Для своих близких она, к примеру, приготовила тыквенный обед.

Как добавила звезда, даже она себе позволила съесть кусочек. Вся семья ела ее «произведение кулинарного искусства» с огромным удовольствием. Всем подписчикам она пожелала не вешать нос и приятного аппетита.

Кроме того, Дубцова рассказала, какие ингредиенты понадобятся для приготовления тыквенного хлеба.

«Вода 140 мл, молоко 140 мл, пшеничная мука 420 г, ржаная мука 140 г, мякоть тыквы 160 г, сливочное масло 30 г, соль 1,5 ч. л., сахар 1,5 ч. л, сухие дрожжи 1 ч. л, карри или паприка по вкусу 0,3 ч. л».

Ирина Дубцова

Также Ирина Дубцова заявила, что в скором времени приготовит французский хлеб с орешками.